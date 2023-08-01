Чем полить помидоры, чтобы не желтели: неожиданные средства, о которых вы не догадывались

Во время ухода за помидорами возникают разные ситуации. Иногда можно заметить, что у помидоров желтеют листья. Что делать в такой ситуации?

Нередко происходит так, что нижние или верхние листья начинают желтеть. Это возникает удивление и разочарование. Что с этим делать и как это исправить – знает 24 Канал.

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Почему желтеют листья помидоров

Возможно, что поврежденные корни растения. Ими могут питаться вредители или вы могли задеть его, когда пересаживали рассаду в землю. В таком случае листья будут желтеть, потому что растение будет тратить всю энергию на образование новых корней. Когда процесс завершится, цвет снова будет зеленым.

Если растению не хватает необходимых питательных веществ, таких как азот, калий, фосфор, листья могут желтеть. Недостаточное питание связано с тем, что вы либо не вносите удобрений, либо имело плодородие почвы.



Желтые листья помидоров / Фото Fazenda.net

Нехватка воды – распространенная ситуация, из-за которой листья помидоры начинают экономить влагу. Поэтому и желтеют, скручиваются и опадают листья. Если воды слишком много, это также плохо для томатов. Ведь образуется большое количество листьев, поглощающих полезные вещества. Из-за этого в верхнем слое земли возникает нехватка азота.

Листья будут желтеть в случае, если попадают под пылкие солнечные лучи . Это вредит растению. Когда на улице сильная жара, создавайте тень для томатов в течение первых недель.

. Это вредит растению. Когда на улице сильная жара, создавайте тень для томатов в течение первых недель. Оптимальная температура для развития огурцов обычно +21-27. Слишком высокая или низкая температура оказывает влияние на здоровье растения и приводит к желтению листьев.

Чем полить помидоры, чтобы не желтели

Попытайтесь подкормить томаты куриным пометом. Внесите в сосуд органику на треть и залейте водой. Пусть бродит так 3 суток. Тогда еще высыпьте туда стакан пепла. Когда приготовили, можете поливать под каждый куст по 1 литру настоя.



Куриный помет / Фото "Сельское хозяйство"

Лечение от желтения листьев можно провести раствором молока с йодом. Возьмите 1 литр молока на 10 л воды. Не помешает и 1-2 миллилитра йода. Он обладает антибактериальными свойствами, а еще подпитывает томаты. Опрыскивайте им помидоры 2-3 раза в июль.



Молоко и йод / Фото "Дачный диапазон"

Можно помочь томатам лучше развиваться с помощью мочевины. Для приготовления раствора берут 10 г вещества на 1 литр теплой воды. Затем нужно развести еще 10 литрами воды. Мочевина должна раствориться. Настой вносят сразу, как готов рано утром или поздно вечером. Землю перед этим нужно увлажнить.



Мочевина / Фото "Господин Фермер"