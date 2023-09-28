Почему потеют пластиковые окна и что с этим делать

Если пластиковые окна потеют, это не значит, что они плохие. Это свидетельствует о большом накоплении водяного пара в воздухе.

Водяной пар начинает выступать на окнах из-за большой разницы температуры в помещении и во дворе. Так часто бывает в холодное время года. Почему еще может появляться пара на окнах и что с этим делать – знает 24 Канал.

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Почему запотевают окна: причины

Много водяных паров на окнах появляется, когда плохо отапливается помещение. Особенно актуально при аварийных отключениях электроэнергии от российских атак. Чтобы устранить эту проблему, нужно увеличивать мощность отопления или утеплять квартиру определенными материалами.

Вероятно, у вас может быть не очень хороший стеклопакет. Речь идет об однокамерном без функции энергосбережения. Если имеете возможность – его нужно сменить на более современный вариант.



Однокамерный стеклопакет / Фото Rehau

Еще одной распространенной причиной такой ситуации является нехватка вытяжной вентиляции. А именно – в тех помещениях, где скапливается много влаги. Имеется в виду кухня или ванная. Потому и на окнах остается много пары.

Можете не догадываться, но пар иногда накапливается через широкий подоконник, который в значительной степени перекрывает батарею. Соответственно, горячий воздух от радиатора не попадает на стеклопакет, и есть конденсат.

Что делать, чтобы окна не запотевали