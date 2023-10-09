Вот почему волосы быстро жирнеют: вы неправильно используете кондиционер

Кондиционер используют после мытья головы на влажные волосы для увлажнения сухих кончиков. Но многие пренебрегают правилами – это может быть причиной того, почему у вас быстро жирнеют волосы.

Многие жалуются на то, что волосы после кондиционера быстро жирнеют. И действительно, при неправильном уходе средство может усугубить состояние волос. Убедитесь, что вы не допускаете ошибок.

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Наносите кондиционер на корни

Кондиционер нужно использовать только на кончики волос, куда не попадает себум (желательно не переходить выше уровня ушей). Кожа головы естественно производит увлажняющий ее жир. Если наносить средство еще и на корни или близко к ним – волосы станут еще жирнее и будут быстро пачкаться.

Используете слишком много кондиционера

Конечно, количество средства зависит от длины и густоты ваших волос. Но в любом случае большое количество кондиционера обременит пряди и придаст им жирный "грязный" вид.

Слишком долго держите кондиционер

Нет смысла наносить кондиционер как маску для волос. Следуйте инструкциям: обычно там указывают, что средство следует выдерживать не более 2 – 3 минут.

Плохо смываете кондиционер

Обычно кондиционеры нельзя оставлять на волосах, иначе они создадут грязный вид. Средство нужно хорошо смыть, лучше делать это прохладной водой. Но помните о ливинах – несмываемых кондиционерах, которые можно оставлять на прядях.



Как пользоваться кондиционером / Фото Unsplash

Слишком часто используете кондиционер

Частота использования кондиционера меняется в зависимости от типа волос, погоды и других факторов. Но не всегда нужно использовать средство после каждого мытья головы, особенно если вы часто моете голову. Людям с жирными волосами лучше не использовать кондиционер чаще 2 – 3 раз в неделю.

Кондиционер содержит силиконы

Кондиционер с силиконами удерживает влагу и придает волосам блестящий и гладкий вид. Это кажется удачным выбором, но со временем вещества скапливаются и делают волосы жирными. Выбирайте средства без силиконов, сульфатов и парабенов.