Ось чому волосся швидко жирніє: ви неправильно використовуєте кондиціонер

Кондиціонер використовують після миття голови на вологе волосся для зволоження сухих кінчиків. Та багато хто нехтує правилами – це може бути причиною того, чому у вас швидко жирніє волосся.

Багато хто скаржиться на те, що волосся після кондиціонера швидко жирніє. І справді, за неправильного догляду засію може пошіршити стан волосся. Упевніться, що ви не допускаєте помилок.

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Наносите кондиціонер на корені

Кондиціонер потрібно використовувати тільки на кінчики волосся, куди не потрапляє себум (бажано не переходити вище рівня вух). Шкіра голови природно виробляє жир, який зволожує її. Якщо наносити засіб ще й на корені або близько до них – волосся стане ще жирнішим та буде швидко бруднитися.

Використовуєте забагато кондиціонера

Звісно, що кількість засобу залежить від довжини та густоти вашого волосся. Та в будь-якому разі велика кількість кондиціонера обтяжить пасма та надасть їм жирного "брудного" вигляду.

Надто довго тримаєте кондиціонер

Не має сенсу наносити кондиціонер як маску для волосся. Дотримуйтесь інструкцій: зазвичай там вказують, що засіб слід витримувати не більше 2 – 3 хвилин.

Погано змиваєте кондиціонер

Зазвичай кондиціонери не можна залишати на волоссі, інакше вони створять брудний вигляд. Засіб потрібно добре змити, краще робити це прохолодною водою. Та пам'ятайте про лівіни – незмивні кондиціонери, які можна залишати на пасмах.



Як користуватись кондиціонером / Фото Unsplash

Надто часто використовуєте кондиціонер

Частота використання кондиціонера змінюється залежно від типу волосся, погоди й інших факторів. Та не завжди потрібно використовувати засіб після кожного миття голови, особливо якщо ви миєте голову часто. Людям з жирним волоссям краще не використовувати кондиціонер частіше ніж 2 – 3 рази у тиждень.

Кондиціонер містить силікони

Кондиціонер з силіконами утримує вологу та надає волоссю блискучого й гладкого вигляду. Це здається вдалим вибором, але з часом речовини накопичуються і роблять волосся жирним. Обирайте засоби без силіконів, сульфатів та парабенів.