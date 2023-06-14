Проверьте, сделали ли вы это: как действовать, когда плохо взошла свёкла

Свёкла бывает трех видов: столовая, кормовая и сахарная. Столовую часто используют на кухне для различных блюд, например, борща или винегрета.

Дачники выращивают много разных овощей, в том числе и свёклу. Становится очень досадно, когда она не сходит и встает вопрос "почему". Собрали советы, что делать, если свёкла взошла плохо.

Это интересно Плоды будут гигантскими: как правильно ухаживать за помидорами в июне

Почему свёкла не взошла

Есть несколько причин, почему свёкла плохо восходит:

растение посеяли поздно, не соблюдая определенных сроков;

семена сеяли в сухую землю, не увлажнив;

не производился надлежащий полив;

земля под свёклу была кислой и тяжелой;

растения не защищали от болезней и вредителей.

Что делать, когда свёкла плохо взошла

Сажайте свёклу на тех участках, где они получат по крайней мере 10 часов солнечного света .

. Свёкла нуждается в плодородной и хорошо дренированной почве. Перед посадкой добавьте компост или органические удобрения в почву, чтобы улучшить его качество и питание.

Непосредственно перед посевом рекомендуется замочить семена теплую воду и держать в ней несколько часов. Это увеличивает вероятность того, что семена прорастут.



Посев свёклы / Фото Pexels

Семена свёклы нужно сеять вглубь на 2 сантиметра с дистанцией между саженцами в 5-15 сантиметров. Расстояние между ними нужно увеличивать, если выращиваете большие сорта.

Важно вовремя поливать свёклу, чтобы развивалась ее корневая система. Особенно это необходимо делать во время посева и вплоть до первых листьев растения.



Полив свёклы / Фото "Дачный диапазон"

Когда появились первые листики, растение нужно обязательно проредить и оставить только самые крепкие.

Молодую свёклу часто атакуют насекомые-вредители. Чтобы противодействовать им, можно покрыть растения обрезанными полиэтиленовыми сосудами, перевернув их горлышком вверх. В таком виде следует оставить их до уборки урожая.