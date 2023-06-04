Почему сохнет кактус: 5 простых причин, которые легко исправить
4 июня 2023, 13:05Читати новину українською
Кактусы можно выращивать как на улице, так и в помещении. Они не занимают много места и их не нужно часто поливать. Но иногда это нужно делать.
Кактусы – неприхотливые растения, которые достаточно популярны в Украине. Впрочем, неопытные садоводы допускают простые ошибки, которых можно избежать. К примеру, это касается полива. 24 Канал расскажет, почему сохнет кактус и как этого не допустить.
Смотрите также Кактусы точно зацветут, если это учитывать: 4 важные правила в уходе за растениями
Почему кактус сохнет: распространенные причини
- Эти растения любят яркий свет, но иногда страдают от прямых солнечных лучей. Если ваш кактус находится непосредственно под солнцем, листья будут высыхать и, вероятно, будут обжигаться.
- Размер горшка имеет значение для кактуса. Обращаем внимание на длину корней, скорость роста и сорт. Следует выбрать горшок на 2 сантиметра больше в диаметре, чем диаметр кактуса. Также там должны быть отверстия.
- Кактусы нуждаются в правильном режиме полива. Если вы даете мало воды, то земля в горшке может пересохнуть. Рекомендуется поливать кактусы, когда верхний слой сух.
Полив кактусов / Фото Sukkulenty.com
- Хороший дренаж – важная составляющая успешного роста кактуса. Они не терпят слишком влажную среду. Если горшок вашего кактуса не имеет достаточного дренажа или вода остается в стакане, корни будут гнить. И тогда вы не будете понимать, когда он нуждается в воде. Оптимальный дренаж для кактуса – мелкая галька или перлит.
- Некоторые вредители, такие как паутинный клещ, могут атаковать кактусы и приводить к высыханию листьев. Похожей причиной могут быть разные заболевания растения. Поэтому нужно внимательно следить, нет ли на листьях определенных пятен и принимать соответствующие меры.