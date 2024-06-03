Категорически запрещено: почему не стоит убивать пауков в доме

Многие люди боятся пауков, поэтому когда видят, сразу пытаются избавиться от них. Однако считается, что их не стоит убивать. Дело в том, что эти насекомые едят вредителей, которые часто есть в доме. Поэтому пауки – это о пользе, если обратиться к науке.

Согласно эзотерике, пауки приносят успех и символизируют мудрость. К тому же их паутина способна защищать дом от беды, ведь забирает негативную энергетику. Больше об этом читайте в материале LifeStyle 24.

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Почему нельзя убивать пауков

Существует довольно интересная библейская легенда, связанная с пауками. В частности, речь идет о событиях, когда Иосиф, Мария и маленький Иисус бежали от Ирода, который хотел убить всех новорожденных детей в Вифлееме. Считается, что они нашли куст, под которым спрятались, а пауки сплели там паутину, через которую семья была незаметна.

Люди говорят, что нельзя убивать пауков, иначе совершите грех. Если христианин пойдет на такой поступок, то лишится счастья, благополучия и удачи, а притянет в жизнь болезни и другие проблемы. Особенно наносить вред не стоит маленьким паукам, ведь тогда пострадают еще и дети. Конечно, не очень комфортно жить с этими насекомыми в одном доме. В таком случае их стоит просто выбросить на улицу, а не убивать.

Поверья о пауках / Фото Canva

Народные приметы о пауках