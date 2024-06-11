Животное следует оставлять дома: почему нельзя пускать собаку в храм

Уже давно собаки стали настоящими верными друзьями людей, поэтому всегда рядом. В последние годы, кроме того, активно пропагандируют любовь к животным и призывают заботиться о них, а не выбрасывать на произвол судьбы.

Однако псам не совсем рады в церкви. Поэтому людям приходится оставлять своих домашних любимцев дома. Почему так, узнавайте в материале LifeStyle 24.

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Почему нельзя пускать собаку в церковь

Согласно правилам, животным запрещено заходить в церковь, в том числе и собакам. Их считают не только нечистыми, но и опасными, особенно, когда речь идет о бойцовских породах. Конечно, в современном мире это кажется довольно странным, ведь все вокруг много говорят о любви к братьям нашим меньшим. Однако даже здесь есть исключение. Речь идет о ситуации, когда пес с поводырем. То есть без его помощи человек не может нормально ходить, ведь совсем не видит, но обо всем лучше уточнять в храме, в который ходите.

Однако собак часто можно встретить на территории церкви, в частности на Пасху. Тогда верующие с корзинами, в которых есть еда, стоят во дворе храма, поэтому животные занюхивают что-то вкусное и приходят. Из собственных наблюдений, священники не выгоняют собак за ворота, а люди даже их подкармливают.

Собаки не могут находиться в церкви / Фото Canva

Церковные правила, в принципе, понять можно. Дело в том, что бывает сложно контролировать поведение собаки в незнакомом месте, в том числе и тогда, когда вокруг есть другие животные. Пес, к примеру, может начать проявлять агрессию или лаять, что пугает некоторых верующих. Когда домашний любимец еще совсем маленький, то он и сам получает дополнительный стресс от большого скопления людей.