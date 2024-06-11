Однак псам не зовсім раді у церкві. Тож людям доводиться залишати своїх домашніх улюбленців вдома. Чому так, дізнавайтеся у матеріалі LifeStyle 24.

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Чому не можна пускати собаку до церкви

Згідно з правилами, тваринам заборонено заходити до церкви, зокрема й собакам. Їх вважають не лише нечистими, але й небезпечними, особливо, коли йдеться про бійцівські породи. Звичайно, у сучасному світі це видається доволі дивним, адже всі навколо багато говорять про любов до братів наших менших. Однак навіть тут є виняток. Йдеться про ситуацію, коли пес з поводирем. Тобто без його допомоги людина не може нормально ходити, адже зовсім не бачить, але про все краще уточнювати у храмі, до якого ходите.

Проте собак часто можна зустріти на території церкви, зокрема на Великдень. Тоді віряни з кошиками, у яких є їжа, стоять на подвір'ї храму, тому тварини занюхують щось смачне і приходять. З власних спостережень, священники не виганяють псів за ворота, а люди навіть їх підгодовують.

Собаки не можуть перебувати у церкві / Фото Canva

Церковні правила, в принципі, зрозуміти можна. Річ у тім, що буває складно контролювати поведінку собаки у незнайомому місці, зокрема й тоді, коли навколо є інші тварини. Пес, до прикладу, може почати проявляти агресію чи гавкати, що лякає деяких вірян. Коли домашній улюбленець ще зовсім маленький, то він й сам отримує додатковий стрес від великого скупчення людей.