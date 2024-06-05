Поберегите именинников: почему не надо поздравлять с днем рождения наперед

Еще наши предки верили, что нельзя поздравлять с днем рождения наперед. Интересно, что это связано с обрядом крещения. По традиции, его проводят не сразу, а через несколько дней после рождения, поэтому в течение этого времени ребенок незащищен.

Даже сейчас именинников стараются поздравлять в сам праздник или уже после него. Подробнее об этой примете читайте в материале.

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Почему не стоит поздравлять с днем рождения заранее

Народные поверья утверждают – если поздравить человека с днем рождения быстрее, то в его жизнь придут неприятности, а возможно и очень печальные события. Также считается, что не осуществятся мечты, ведь ангел-хранитель их не слышит, пока не наступит праздник. К тому же у именинника начнутся проблемы со здоровьем. Более того, он может даже и умереть.

День рождения / Фото Freepik

Поздравили заранее – что тогда делать

Не все люди соблюдают правила, поэтому иногда могут поздравить заранее. Бывает, что просто путают даты. В таком случае стоит сделать несколько важных вещей, чтобы не произошло ничего плохого. В частности, необходимо испечь пирог с гречкой и яйцом, однако не есть. Выпечку нужно разломать на несколько кусочков над головой именинника. После того, как все обряды будут выполнены, хлеб необходимо отнести на перекресток и оставить для злых духов.

Считается, что помочь от сглаза может булавка. Ее нужно прищепить к одежде, но в середине, а не снаружи. Такой ритуал также должен защитить от беды.