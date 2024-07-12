Вот почему в високосный год, которым является 2024, не рекомендуется переезжать

2024 год – високосный, поэтому вокруг него ходит много разных суеверий. От других отличается тем, что имеет 366 дней, а не 365. В частности, добавляется еще 29 февраля. Такая особенность происходит каждые четыре года.

В народе говорят, что в високосный год нельзя справлять свадьбу, поскольку тогда брак будет несчастливый. Да и вообще не стоит заниматься важными делами. Однако многие не учитывают эти суеверия и делают все, что считают нужным. Кстати, в 2024 году лучше не переезжать. Почему, расскажет LifeStyle 24.

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Почему в високосный год не стоит переезжать

Согласно народным приметам, переезд в високосный год может притянуть опасность. В новом доме людей будет ждать много проблем, которые не дадут спокойно освоиться и будут преследовать постоянно. Поэтому лучше остаться на старом месте жительства, а переезд перенести на следующий год.

Однако бывает, что сменить жилье жизненно необходимо. Ничего страшного не произойдет, ведь церковь призывает людей не верить в суеверия, которые противоречат христианской вере. Однако если вы все-таки придерживаетесь поверий, то оставьте переезд на потом – так на душе будет гораздо спокойнее, а дни пройдут без переживаний.

Заметим, что также не стоит заниматься ремонтом в квартире или доме и строить новое жилье. Есть утверждение, что тогда случится пожар, поэтому от вашего дома ничего не останется.