Не только передавать вещи: что нельзя делать через порог и почему

Еще в языческие времена люди верили, что нельзя передавать вещи через порог. Дело в том, что когда-то именно там закапывали прах покойников. Поэтому считалось, что это место излучает негативную энергетику, которая может навредить.

Древняя традиция утверждает, что порог разделяет мир на две части: в одной живут живые, а в другой – мертвые. Поэтому не стоит нарушать покой людей, которых уже нет с нами, иначе накличете беду, передает LifeStyle 24.

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Почему лучше не передавать вещи через порог

Есть несколько важных причин, почему не стоит передавать вещи через порог. Все они связаны с народными приметами. Если не придерживаться этого правила, то между людьми могут возникать ссоры или споры. Также важно впускать знакомого, родственника или друга в дом, чтобы не отпугнуть достаток и удачу и не притянуть финансовые проблемы.

Существует еще одно интересное мнение, согласно которому в доме вместе с хозяевами живет домовой. Говорят, что существо забирает вещи, которые люди передают через порог, потому что считает их своей собственностью. Кстати, именно из-за этого при входе иногда можно увидеть тарелочку со сладостями. Некоторые даже ставят под порог амулет или другой оберег, чтобы не навлечь злобу нечистой силы.

Что еще не стоит делать через порог

Сидеть на пороге, потому что поползут неприятные слухи о семье.

Переступать порог с левой ноги, потому что случится беда.

Стоять на пороге, потому что притянете негатив в дом.

Здороваться и разговаривать, потому что возникнет ссора.

Кстати, знаете, почему появилась традиция заносить невесту на руках в дом? Она также связана с народными поверьями, которые говорят – в день свадьбы женщине запрещено заходить в дом. Однако важно отметить, что все суеверия не подтверждены научными фактами.