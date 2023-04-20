Не делайте этого, если хотите большие плоды: почему нельзя косить траву вокруг яблонь

Яблони являются первым фруктом, который высаживают у себя молодые садоводы. Потому что они дают много плодов, устойчивы к холодам, могут долго сохраняться и просты в уходе. И все же есть определенные правила, которые нужно соблюдать в отношении яблонь, если хотите получить большой урожай.

Яблоня – зимостойкий плод, который может расти даже в -40. Рост и развитие деревьев значительно влияет на освещенность места, где они растут. Имеют значение и другие особенности ухода за яблонями. О чем идет речь – расскажет 24 Канал.

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Почему нельзя косить траву у яблонь

Яблоню часто сажают у дома как для украшения сада, так и для созревания вкусных и спелых плодов. Ведь яблони красиво цветут и очень хорошо пахнут, а сами яблоки очень полезны и питательные фрукты.

Поэтому садовник, который выращивает яблони, должен знать правила ухода за ними.



Спелые яблоки / Фото Canva

Опытные дачники знают, что не рекомендуется скашивать траву у яблонь. Это объясняется тем, что сорняки не вредны, а наоборот – полезны для дерева. Так происходит потому, что в высокой траве преимущественно сидят полезные насекомые, которые могут избавить яблоню от плодожорки, уничтожающей фрукты.

Поэтому садоводы говорят, если у вас проблемы с плодожоркой, то не нужно скашивать траву в приствольном круге. Ведь там могут находиться жужелицы, жуки-пожарные или хищные клопы, активно борющиеся с вредителями.

Посадка других деревьев у яблони

Хорошим вариантом будет посадить возле яблони другие деревья и кустарники, которые помогут бороться с вредителями.