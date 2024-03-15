На счастье или разлуку: можно ли дарить часы любимому человеку, коллеге и другу

Народные приметы утверждают, что не стоит дарить часы на праздники или особые события. И многие люди действительно придерживаются этого запрета. Хотя в правилах этикета он, например, не прописан.

Согласно суевериям, если подарить человеку часы, то у вас возникнут ссоры и недоразумения, которые впоследствии приведут к тому, что перестанете общаться вообще. Также существует мнение, что эта вещь может уменьшить продолжительность жизни, отмечает LifeStyle 24.

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Дарение часов – правда или миф

На самом деле дарить часы близкому или знакомому человеку можно. Это всего лишь предрассудок, который прочно закрепился в обществе. Дело в том, что в давние времена была распространена магия, поэтому и появлялись различные приметы, которые сейчас звучат довольно смешно. Если же вы хотите вручить такой подарок тому, кто верит, что часы притягивают негатив, то попросите человека дать вам взамен монету или купюру. Так вещь откупится. Кроме того, можете перевести стрелки, чтобы показывали неправильное время.

Можно ли дарить часы / Фото Canva

Какое значение имеет подарок в виде часов

Если влюбленные дарят друг другу часы, то они будто обещают проводить вместе каждую секунду жизни. Даже когда на расстоянии – мыслями все равно рядом. Это помогает меньше скучать по близкому человеку.

Часы для друга – о ценности общения и времени, проведенного вместе. Таким образом вы надеетесь, что дружба продлится долго, без всевозможных ссор, недоразумений и споров.

Многие люди вручают часы коллеге, например, на день рождения или профессиональный праздник. Такой презент считается достаточно изысканным. Он говорит о том, что вы уважаете сотрудника, желаете достичь значительных успехов в карьере и цените время, которого так часто не хватает.