Дельфинарии все громче говорят о "лечебных сеансах" с животными. Почему дельфинотерапии до сих пор считают "полезными", и что на самом деле говорят ученые и зоозащитники – расскажем в LifeStyle 24.

Тактичная и звуковая коммуникация с дельфинами в медицине называется дельфинотерапия, сообщает 24 канал. Метод лечения, который якобы помогает нормировать эмоциональное состояние человека, лучше концентрировать внимание и снять напряжение. Пока исследователи пытаются доказать неэффективность этой терапии, дельфинарии разворачивают каждый раз более широкую рекламную кампанию и кричат ​​из телеэкранов, радио и соцсетей о молниеносных результатах. А "статистика" оздоровления на различных форумах иногда показывает 90% эффективность.

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Дельфинотерапия стала магнитом для разочарованных родителей, дети которых страдают от аутизма, синдрома Дауна, эпилепсии, церебрального паралича и других заболеваний. Матери и отцы готовы платить за все, лишь бы состояние здоровья их ребенка улучшилось. Стоят такие сеансы немало – около 3 тысяч гривен. Тренеры обещают отличные результаты уже через несколько занятий.



Дельфинотерапия / Фото Unsplash

Несмотря на многочисленные попытки исследовать дельфинотерапию, научного подтверждения эффективности этой методики до сих пор нет. Одно из таких испытаний организовала группа немецких ученых. Было проведено несколько сеансов с дельфинами для различных групп детей с физическими и умственными недостатками. Исследователи пришли к выводу, что в большинстве случаев дельфины игнорируют детей. А ультразвуковая терапия в течение всего сеанса длилась всего 10 секунд.

Другой эксперимент организовали в центре Dolphins Plus, что во Флориде. Там ученые записали 83 сеанса дельфинотерапии и после длительных исследований установили, что ультразвуки, которые выпускаются дельфинами, не достигают даже минимального порога принятых для ультразвуковой терапии медицинских норм.

Авторы исследований, доказывающих эффективность дельфинотерапии, часто не раскрывают всю картину таких процедур и не описывают возможные риски. К примеру, дельфины во время сеанса могут быть агрессивными и нанести телесные повреждения: ушибы, укусы, сломанные ребра и проколотые легкие. Социологи также решили опросить тех, кто профессионально занимался с млекопитающими. Было исследовано около 400 человек, и половина из них пострадала от коммуникации с животными. Также не стоит забывать о совместных болезнях людей с дельфинами: кандидоз, сальмонелла и другие.

От чего страдают млекопитающие в дельфинариях

Последние годы приобретает актуальность тема запрета эксплуатации животных, в том числе и дельфинов. Млекопитающие вынуждены пройти через ряд испытаний перед тем, как попасть в руки дрессировщиков. Зоозащитница организации UAnimals Кристина занимается вопросом дельфинариев. По ее словам, еще до того, как попасть в бассейн дельфинария, животным приходится проходить через серьезные страдания. Вылов и транспортировка: на этом этапе уже погибает значительное количество животных. Адаптация в плену: это тоже не переживают некоторые животные. Несоответствующие условия содержания: пресная вода с химикатами, тесные бассейны, которые не позволяют нырять на глубину, кормление замороженной рыбой, что приводит к обезвоживанию и жестокая дрессура – это наносит безвозвратный вреда животным.

Дельфины – действительно социальные животные, но общаться они должны с себе подобными, чего в дельфинариях их часто лишают,

– считает зоозащитница.



Эффективности дельфинотерапии до сих пор нет научного подтверждения / Фото Unsplash

Какие есть альтернативы?

В зарубежных медиа часто встречаются статьи о виртуальных дельфинариях, как альтернативе обычным. В Украине же появилась иного рода инициатива. "Проводят исследования с использованием дельфина-робота вместо настоящего животного. Мы не можем оценить стоимость таких интерактивных альтернатив – ибо в мире не так много прецедентов их создания и активного использования. Но мы точно знаем, что живое животное стоит очень дорого", – рассказывает Кристина.

В Украине, для внедрения таких инициатив сначала придется столкнуться с "локомотивом" бизнесменов, которые зарабатывают на дельфинах немалые деньги. А действующее законодательство, к сожалению, не предусматривает ответственность за использование диких животных с целью обогащения. Организация UAnimals выступила инициатором создания МФО "Гуманная страна". Активистка добавляет:

В это объединение входят депутаты-зоозащитники, которые работают над улучшением старых законов по защите животных и внедрением новых.

Автор: Ирина Бенцак