Привычка гладить постельное белье появилась, чтобы ткань выглядела привлекательно и ее можно было ровненько уложить. Также считалось, что глажение убивает бактерии и микробы на материале. Почему не обязательно гладить постельное белье – расскажет 24 Канал.

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Почему не обязательно гладить постель

Постельное белье можно и не гладить по одной причине. Дело в том, что при глажке на ткани накапливаются статическое электричество. Поэтому прикасаться к таким материалам – не всем приятно.

Есть люди, которых раздражают помятые вещи. Но это не беда, есть простой лайфхак, как этому помочь. Чтобы избежать такой ситуации, следует хорошо стряхнуть постель с воды после стирки и повесить на что-нибудь равномерно, чтобы сохла.

В некоторых новейших стиральных машинках предусмотренная функция легкой глажки. К тому же сейчас существует немало моющих средств, которые создают эффект утюжимых вещей.

легкой глажки. К тому же сейчас существует немало моющих средств, которые создают эффект утюжимых вещей. Постель позволяют стирать при температуре даже 90 градусов, так что можете не волноваться по поводу возможных бактерий на материале.

Что касается тканей, то шелк практически не мнется. Он удачно поглощает влагу и приобрести постельное белье из этой ткани – идеально. Впрочем, это достаточно дорого и недоступно всем.



Шелк / Фото Textile Plaza

Лен является экологической тканью, которая быстро сохнет и хорошо пропускает воздух. Преимущество этого материала в том, что аллергические реакции здесь невозможны. Гладить нет смысла, потому что лен очень сильно мнется.



Лен / Фото "Золотой студент"

Такая ткань как бязь считаются достаточно плотными. Большой потребности ее разглаживать тоже нет. Можно просто расправить мокрую бязь после того, как постирали, чтобы он сох в распрямленном положении.



Бязь / Фото