Как отстирать пятна от краски для волос: несколько советов

Во время окрашивания волос дома может произойти неприятный инцидент – краска может попасть на вашу одежду и запачкать ее. Но не стоит переживать – она там останется ненадолго. Читайте в статье, как легко отмыть краску для волос из тканей.

Хотя краска для волос очень устойчива, и вывести ее проблематично, 24 канал подобрал несколько методов, с помощью которых можно убрать ее из одежды.

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Чтобы краска не попала на ваши любимые и новые вещи, лучше красить волосы в старой и домашней одежде.

Но если пигмент все-таки попал на ткань и ее необходимо очистить, подготовьте несколько продуктов, которые могут справиться с этим.

Пятновыводитель

Лучше всего с краской на ткани может справиться специалиальный пятновыводитель для одежды. Если краска попала на белую ткань, нужно взять отбеливающий пятновыводитель, например Vanish или "Белизна".

Выверните запятнанную вещь и промойте пятно теплой водой. После этого нанесите на загрязнение немного пятновыводителя;

Оставьте на время пятновыводитель на загрязнении;

Старой зубной щеткой потрите пятно;

После этого прополощите вещь в воде и постирайте в стиральной машине. Чтобы эффект был лучше, добавьте в барабан немного пятновыводителя.

Как отчистить пятна от краски для волос / Фото Unsplash

Перекись водорода

Чтобы справиться с пятнами на белых вещах, подойдет обычная перекись, которая работает как универсальный отбеливатель.

Смочите перекисью ватный тампон и обработайте пятно от краски;

Оставьте на 20-30 минут, чтобы перекись подействовала;

После этого прополощите одежду и постирайте в машинке или вручную.

Как отчистить пятна от краски для волос / Фото iliveok

Ацетон

Пятно от краски можно убрать с помощью ацетона. Однако перед тем как выводить пятно, нужно убедиться, что ткань выдержит это средство, не растянется или порвется.

Смочите ватный диск в ацетоне и нанесите на пятно;

Оставьте на 20-30 минут и затем промойте в теплой воде с мылом.

Как отчистить пятна от краски для волос.