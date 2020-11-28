Успешная телеведущая и актриса Лилия Ребрик похвасталась домашним образом. Она позировала на кровати в милой пижаме и очаровала своей красотой.

Знаменитость поделилась фотографией на личной странице в инстаграме. Она показала, как нежится в домашнем наряде на красивой кровати.

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Домашний look Лилии Ребрик

Для уютного вечера актриса выбрала светлую и очень красивую пижаму. Она встала перед камерой, лежа на кровати со стильным постельным бельем. Пижамный look Лилии состоял из белой удлиненной футболки с розовым принтом и ярко-розовых лосин. В таком образе Ребрик выгляет очень женственной и нежной.

Белокурые волосы она уложила ровно, а на лице сделала безупречный макияж с акцентом на глазах и нежно-розовой помадой на губах. Телеведущая, как всегда, искренне улыбалась. Она никогда не теряет позитива и всегда улучшает настроение всем, кто рядом.



Лилия Ребрик в пижаме / Instagram / @liliia.rebrik