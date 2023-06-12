Когда начинается Петров пост в 2023 году: каких ограничений должны соблюдать христиане

Петров пост является одним из четырех долговременных в году для христиан. Он посвящается памяти святых Петра и Павла – двух мучеников, распространявших христианство по всему миру и за это казненных.

Пост – это время молитвы, покаяния, размышления над своими грехами. В частности, Петров пост имеет духовное значение для верующих, поскольку способствует очищению тела и души и укреплению воли. Когда начинается пост Петра, сколько будет длиться, какими традициями и запретами сопровождается – расскажет 24 Канал.

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Дата Петрового поста

Сколько он продлится – зависит от пасхальных праздников. Если Воскресение Христово праздновали раньше, то пост будет длиннее, и соответственно короче, если Пасху отмечали позже.

Петровка всегда начинается во второй понедельник после праздника Троицы. В этом году – 12 июня. Пост закончится перед празднованием Петра и Павла, которое по церковному календарю приходится на 12 июля.

Традиции Петровки

Апостолы Петр и Павел распространяли христианскую веру во всем мире. Петр стал одним из первых учеников Иисуса Христа, в то время как Павел наоборот сначала преследовал верующих. Впрочем, потом обратился и активно проповедовал христианство. И Петр, и Павел внесли большой вклад в создание христианской церкви.



Петр и Павел / Фото "УГКЦ"

Петров пост – это период, в который нужно посвятить себя духовности и поклонению Богу. Важно переосмысливать свои поступки и раскаиваться во грехах.

Верующие должны соблюдать пост, предусматривающий отказ от мяса, молочных продуктов, яиц, рыбы, алкоголя и других продуктов животного происхождения Вместо них рекомендуется употреблять в пищу растительную пищу, в частности овощи, фрукты, злаки, орехи и семена.

В это время христиане часто посещают храмы, участвуют в богослужениях, молятся о здоровье и мире.

Главные запреты Петровки

Во время поста Петра действуют определенные ограничения для христиан. К примеру:

проводить свадьбы, венчания, другие громкие празднества;

стричь и окрашивать волосы;

одалживать и брать у кого-то деньги;

работать после заката;

шитье, вышивание, рукоделие.

Рекомендуется соблюдать пост, если вы хотите очистить душу и тело. Больше верующим лучше воздержаться от негативных эмоций, выяснения отношений, ругательств. Зато отдавать больше времени молитвам и покаянию.