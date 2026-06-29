29 июня – — какой церковный праздник: что нельзя делать в день Петра и Павла

29 июня верующие чтят память святых Петра и Павла. Они считаются одними из самых важных апостолов христианства.

В этот день наши предки ходили на рыбалку. О запретах, днях ангела и других праздниках 29 июня – рассказывает Православный церковный календарь.

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День святых апостолов Петра и Павла 2026

До встречи с Иисусом Христом апостол Петр был рыбаком. Все изменилось, когда Спаситель призвал его за Собой. Петр, вместе с братом Андреем Первозванным, стал одним из ближайших учеников Христа. После Сошествия Святого Духа он активно распространял христианскую веру, исцелял больных и обращал людей к Богу. Однако впоследствии такая деятельность возмутила римского императора Нерона. По его приказу проповедника схватили, а впоследствии казнили.

Апостол Павел сначала, напротив, преследовал христиан. Однако по дороге в Дамаск он увидел яркий Божественный свет и услышал голос Господа. Это событие полностью изменило человека, ведь он оставил язычество и принял христианство. Так, Павел посвятил жизнь проповедям во многих странах, но в конце концов разделил судьбу Петра. Римские власти также арестовали святого и казнили.

Чего нельзя делать в день Петра и Павла?

Не следует одалживать деньги или брать их в долг, чтобы финансовые трудности не преследовали вас весь год.

Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, уборкой, строительством и полевыми работами.

Строго запрещено шить, вязать, вышивать или заниматься другим рукоделием, ведь, согласно поверьям, это приносит в дом беды и неурядицы.

Нельзя ссориться, ругаться, желать кому-то зла или держать обиду.

Не стоит устраивать шумные застолья и употреблять алкогольные напитки, поскольку этот день требует духовной сдержанности.

Не следует ходить в лес в одиночку.

Не рекомендуется венчаться и устраивать свадьбу.

Кто отмечает День ангела 29 июня?

По новоюлианскому календарю 29 июня День ангела отмечают люди с такими именами: Петр и Павел.

Напомним, что наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления с Днем Петра и Павла, которые вы можете отправить своим близким.