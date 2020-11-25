37-летний львовский дизайнер Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП, его сбил автомобиль на пешеходном переходе. Основателя Lviv Fashion Week похоронят завтра, 26 ноября, на Лычаковском кладбище.

О месте упокоения известного львовского дизайнера сообщает сайт Львовского городского совета. Петра Нестеренко-Ланько похоронят на Лычаковском кладбище в четверг, 26 ноября 2020 года в 11 часов.

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Парастас состоится сегодня, 25 ноября в храме святых апостолов Петра и Павла на улице Лычаковской в 18:00.

А отпевание состоится на следующий день, 26 ноября, в том же храме. Сообщили и место упокоения Петра Нестеренко-Ланько: похоронят дизайнера на Лычаковском кладбище. Община города выразила соболезнования всем родственникам и близким погибшего.

Напомним, что вчера, 24 ноября, умер львовский дизайнер и основатель Lviv Fashion Week в результате ДТП, которое произошло на трассе Львов–Шегини. На освещенном пешеходном переходе Петра Нестеренко-Ланько сбил автомобиль.

От травм известный дизайнер умер на месте еще до приезда скорой помощи, ему было 37 лет. Водитель машины, совершившей наезд, был задержан. Суд изберет ему меру пресечения.