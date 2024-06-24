Уже через несколько дней: когда в Украине будет праздник Петра и Павла в 2024 году

Украинцы привыкли отмечать праздник Петра и Павла 12 июля. Однако 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, поэтому дата изменилась.

Теперь в Украине будут чтить память апостолов Петра и Павла 29 июня. До большого праздника осталось несколько дней, передает LifeStyle 24.

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День Петра и Павла: украинские традиции

В давние времена наши предки в праздник Петра и Павла встречали лето. Кроме того, они понемногу занимались делами, которые стоит закончить до прихода осени. Люди устраивали генеральную уборку и приводили в порядок дворы.

Накануне праздника девушки, по традиции, плели венки. Чтобы их сделать, брали полевые цветы, в частности красные маки. После этого они шли развлекаться: собирались все вместе, чтобы погадать, попеть и потанцевать.

Апостолы Петр и Павел / Фото "Львовский портал"

Еще наши предки в этот день посещали храм, чтобы послушать службу Божью. Вернувшись домой, женщины делали творожные бабки. Блюдо должна была съесть вся семья, ведь говорят, что оно было любимым у Петра и Павла.

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