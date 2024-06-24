Тепер в Україні вшановуватимуть пам'ять апостолів Петра і Павла 29 червня. До великого свята залишилось декілька днів, передає LifeStyle 24.

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День Петра і Павла: українські традиції

У давні часи наші предки у свято Петра і Павла зустрічали літо. Крім того, вони потроху займалися справами, які варто закінчити до приходу осені. Люди влаштовували генеральне прибирання та приводили до ладу подвір'я.

Напередодні свята дівчата, за традицією, плели вінки. Аби їх зробити, брали польові квіти, зокрема червоні маки. Після цього вони йшли розважатися: збиралися усі разом, щоб поворожити, поспівати та потанцювати.

Апостоли Петро і Павло / Фото "Львівський портал"

Ще наші предки у цей день відвідували храм, аби послухати службу Божу. Повернувшись додому, жінки робили сирні бабки. Страву повинна була з'їсти вся сім'я, адже кажуть, що вона була улюбленою у Петра і Павла.

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