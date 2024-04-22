У евреев начинается Песах: история, традиции и запреты праздника

Сегодня, 22 апреля, еврейский народ начинает празднование Песаха, которое завершится 30 апреля. Каждый год дата разная, ведь она определяется по еврейскому лунному календарю.

В течение недели вспоминается день, когда евреи покинули Египет и избавились от рабства. Это вовсе не еврейская Пасха, как иногда утверждают в обществе. Подробнее о празднике, читайте в материале LifeStyle 24.

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Песах: что это за праздник

Когда евреи жили в Египте, то стали рабами местного населения. Именно поэтому однажды египтяне потерпели бедствие – произошло 10 казней. Во время последней, убили всех первенцев. Чтобы не пострадали евреи, Бог сказал им пометить свои дома кровью ягнят. Только после этих событий Моисею удалось спасти их из рабства, народ смог выйти из Египта.

Традиции празднования

Во время Песаха евреи молятся и читают Тору. В первый день, по традиции, собираются за праздничным ужином, который называется седер. На столе стоит много национальных блюд, которые готовят накануне.

Маца – пресный хлеб.

– пресный хлеб. Харосет – блюдо из орехов, фруктов, специй и сладкого вина.

– блюдо из орехов, фруктов, специй и сладкого вина. Зроа – мясо с косточкой.

– мясо с косточкой. Марор – горькие травы.

Также разрешается употреблять фаршированную рыбу, вино.

На третий день люди уже идут на работу, но это не обязательно. В предпоследний день евреи снова начинают праздновать, а в последний – обязательно молятся, едят мацу и пьют вино.

Что нельзя делать