Протягом тижня згадується день, коли євреї покинули Єгипет та позбулися рабства. Це зовсім не єврейський Великдень, як інколи стверджують у суспільстві. Детальніше про свято, читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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Песах: що це за свято

Коли євреї мешкали у Єгипті, то стали рабами місцевого населення. Саме через це одного разу єгиптяни зазнали лиха – відбулося 10 страт. Під час останньої, вбили усіх первістків. Аби не постраждали євреї, Бог сказав їм помітити свої будинки кров'ю ягнят. Лише після цих подій Мойсею вдалося врятувати їх з рабства, народ зміг вийти з Єгипту.

Традиції святкування

Під час Песаху євреї моляться та читають Тору. У перший день, за традицією, збираються за святковою вечерею, яка має назву седер. На столі стоїть багато національних страв, які готують напередодні.

Маца – прісний хліб.

– прісний хліб. Харосет – страва з горіхів, фруктів, спецій та солодкого вина.

– страва з горіхів, фруктів, спецій та солодкого вина. Зроа – м'ясо з кісточкою.

– м'ясо з кісточкою. Марор – гіркі трави.

Важливо! Також дозволяється вживати фаршировану рибу, вино.

На третій день люди вже йдуть на роботу, але це не обов'язково. В передостанній день євреї знову починають святкувати, а в останній – обов'язково моляться, їдять мацу та п'ють вино.

Що не можна робити