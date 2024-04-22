Протягом тижня згадується день, коли євреї покинули Єгипет та позбулися рабства. Це зовсім не єврейський Великдень, як інколи стверджують у суспільстві. Детальніше про свято, читайте у матеріалі LifeStyle 24.
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Песах: що це за свято
Коли євреї мешкали у Єгипті, то стали рабами місцевого населення. Саме через це одного разу єгиптяни зазнали лиха – відбулося 10 страт. Під час останньої, вбили усіх первістків. Аби не постраждали євреї, Бог сказав їм помітити свої будинки кров'ю ягнят. Лише після цих подій Мойсею вдалося врятувати їх з рабства, народ зміг вийти з Єгипту.
Традиції святкування
Під час Песаху євреї моляться та читають Тору. У перший день, за традицією, збираються за святковою вечерею, яка має назву седер. На столі стоїть багато національних страв, які готують напередодні.
- Маца – прісний хліб.
- Харосет – страва з горіхів, фруктів, спецій та солодкого вина.
- Зроа – м'ясо з кісточкою.
- Марор – гіркі трави.
На третій день люди вже йдуть на роботу, але це не обов'язково. В передостанній день євреї знову починають святкувати, а в останній – обов'язково моляться, їдять мацу та п'ють вино.
Що не можна робити
- Не можна їсти продукти, які робляться на дріжджах або заквасці.
- Не варто використовувати звичайний посуд, бо раніше там була заборонена їжа. Однак його може почистити рабин.
- Не рекомендується працювати у перший та останній день свята.