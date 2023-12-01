С первым днем зимы: подборка красивых и атмосферных поздравлений в картинках
Вот и пришло сказочное время года – зима. Все вокруг закружилось в снегу, дети вытащили санки с чердака, люди гуляют по парку с глинтвейном и кофе в руках.
Уже ударил первый морозец, поэтому хочется больше времени проводить дома: закутаться в плед, взять любимую книгу и сделать вкусный горячий чай.
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1 декабря – это также прекрасная возможность украсить дом к праздникам и купить новогоднюю елку. Пришла пора гирлянд, адвент-календарей, рождественских носков и уютного домашнего очага.
За то, что мы смогли встретить зиму, должны поблагодарить Вооруженные Силы Украины. Ребята и девушки продолжают стоять на защите нашего государства. Благодарны за каждый прожитый день и за возможность готовиться к новогодним и рождественским праздникам.
24 Канал собрал для вас отличные картинки-поздравления с первым днем зимы. Отправьте их родным и друзьям и помогите погрузиться в зимнюю сказку.