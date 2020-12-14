"Первые ласточки: Zависимые" выходят на экраны 14 декабря 2020 года. Уже в 21:00 зрители познакомятся с персонажами популярного сериала, а пока сеть будоражат первые детали ленты. В частности, известно, что актриса Тая Щурук появится в сериале топлес.

Актриса "Первых ласточек" снимется топлес

По данным "Нового канала", Тая Щурук сыграет в сериале блогершу Альбину Хаткипер. Розовые волосы, эффектные и соблазнительные наряды: героиня ленты "Первые ласточки: Zависимые" точно не боится демонстрировать свою сексуальность. Да и блог Альбины будет наполнен эротическими кадрами и рассказами о том, как соблазнить мужчину.

Смотрите также Премьера "Первые ласточки: Zависимые": чего ждать от 1 и 2 эпизодов популярного сериала

Чтобы убедительно сыграть эту роль, Тая Щурук согласилась на обнажение. Однако девушка утверждает, что слишком откровенных сцен зрителям не стоит ожидать. А вот красивые очертания тела в кадре будут.

"Альбина – вебкам-модель, которая общается с клиентами в видеочатах за деньги. Поэтому по сюжету я должна раздеться. Для меня откровенные сцены – не проблема, ведь это только часть работы. К тому же, на съемках все было лояльно: соски заклеены, все культурно. Наглого обнажения в кадре не будет. Но красивые очертания тела – да", – рассказала Тая Щурук.

Кроме этого, актриса рассказала, что эротические сцены будут иметь свой подтекст. На самом деле таким образом Альбина хочет почувствовать любовь от мужчин, которые ею восхищаются, ведь в реальной жизни у девушки этого нет.

Момент с обнажением – очень крутой ход. Альбина раздевает себя, но одновременно она себя и прячет. Это – одна из ее масок. Ей надо раздеться, чтобы почувствовать любовь, которой ей не хватает в отношениях и семье. Чтобы посмотреть на себя глазами людей, которые видят ее обнаженной. Это важная тема, – добавила актриса.



Кадр из сериала "Первые ласточки: Zависимые" / Фото Новый канал

"Первые ласточки: Zависимые": коротко о сюжете

Авторы сериала "Первые ласточки" решили снять 2 сезон ленты по примеру "Американской истории ужасов". Поэтому перед зрителями предстанут уже знакомые звезды ленты, которые преобразятся в других героев.

Сюжет будет построен вокруг студентов факультета журналистики. У каждого из них своя история, переживания, темные и светлые стороны, которые со временем проявляются. Однажды к ним приходит новая преподавательница – журналистка Кира Зотова, которая с первых дней обучения сумела заинтересовать их лекцией об игре, которая заставляет подростков совершать самоубийства. Только один студент знает о другой стороне преподавательницы: вне работы Кира любит кожу и латекс.



Кира Зотова в 2 сезоне "Первых ласточек" / Фото Новый канал

На фоне обсуждений смертоносной игры в общежитии происходит самоубийство. Жертва – студент Иван. Но совершал ли он самоубийство, или это было убийство: расследовать дело будут его сверстники с преподавательницей Кирой Зотовой.