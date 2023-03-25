Почему переводят часы на летнее время: история традиции

В последнее воскресенье марта в 3 часа украинцы переходят на летнее время. Стрелку часов переводят на час вперед, соответственно сон длится на час меньше. А на зимнее время переходят каждый год в последнее воскресенье октября. Тогда стрелки часов переводят назад и люди спят на час дольше.

Далее в материале 24 Канала узнайте, почему переводят часы и когда возникла такая традиция.

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Почему переводят часы

В 1784 году посол США во Франции Бенджамин Франклин принял решение переводить часы в целях экономии свеч. Однако считают, что изобретение прохожего на летнее время принадлежит англичанину Уильяму Уиллетту.

Британский грамотный Тони Фрэнсис отмечал, что Виллет подумал о пользе смены времени, когда в одно летнее утро прогуливался верхом на коне. Тогда Виллет заметил, что ставни многих домов заперты. И после этого начал в британском парламенте кампанию за принятие закона об изменении времени, чтобы люди не теряли дневной свет. Однако тогда эту идею реализовать не удалось.

Король Эдвард VII не ожидал решения парламента, а объявил, что в его королевском имении Сандрингем все переходят на летнее время. Впоследствии такие изменения произошли в Виндзоре и Балморале. Так, в Великобритании впервые перешли на летнее время в 1908 году.

Во время Первой мировой войны в летнее и зимнее время перешли в Германии и Австро-Венгрии. В 1918 разделение на часовые пояса и применение на период войны летнего времени ввел Конгресс США. Это сделали с целью сбережения топлива, используемого для генерации электрического тока. А в 1966 году в Америке впервые ввели летнее время в мирный период.



Перевод часов / Фото Canva

В Украине впервые перевели часы в 1981 году. Переход на летнее время начали осуществлять согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 № 509. "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Это нужно, прежде всего, для того, чтобы люди быстрее начинали день и дольше работали. А на зимнее время часы переводят, чтобы сэкономить энергию, поскольку световые сутки короткие.

следует каждый день, за неделю до перевода часов, ложиться на 15 минут раньше обычного. Перед сном обязательно проветривайте помещение и отложите гаджеты за час до сна. Чтобы быстро заснуть, не употребляйте кофе поздно вечером. Чтобы утро прошло радостно и энергично – включайте ритмичную музыку и принимайте душ.