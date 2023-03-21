В Украине переводят часы на летнее время: 3 факта, о которых вы могли не знать

В ночь с 26 на 27 марта в Украине будут переводить часы на летнее время. Весной стрелки переведут на час вперед. Не секрет, что такие изменения оказывают негативное влияние на самочувствие. Несколько фактов о переходе на летнее время, которые вы могли не знать, читайте дальше.

Во многих странах мира уже отказались от перевода часов, однако в Украине все еще ежегодно дважды проходит этот процесс. И он влияет на жизнь людей, отмечает 24 Канал.

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Факты о переводе часов

Перевод часов влияет на здоровье

В 2012 году исследователи британского Университета Алабамы сообщили, что переход на летнее время привел к увеличению риска сердечных приступов (на 10%). Однако при переходе на зимнее время этот показатель примерно так же снизился. Также перевод часов может привести к увеличению количества ДТП, поскольку водители садятся за руль невыспавшимися.

Переход на летнее время уменьшает вероятность ограбления

Аналитический центр Обзора экономики и статистики в 2015 году опубликовал исследование, в котором говорилось, что весной, когда часы переводят на летнее время, уровень ограблений в день падает в среднем на 7%. А разница с ограблениями зимой в вечернее время составляет 27%.



Перевод часов в Украине / Фото Canva

Люди все меньше верят в целесообразность традиции

В США в 2014 году провели исследование, показавшее, что процент людей, поддерживающих перевод часов, постоянно сокращается. Европарламент одобрил отмену перевода часов на зимнее и летнее время с 2021 года.

В Украине также рассматривали вариант отказа от перехода на летнее и зимнее время, однако по состоянию на данный момент решение по этому поводу не принято.