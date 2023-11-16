Как понять, что цветок нужно срочно пересадить: советы, которые сохранят любимые вазоны
Источник:Ukr.Media
За любыми комнатными растениями нужно правильно ухаживать и пересадка – один из важнейших этапов. Так они не погибнут.
24 Канал расскажет, как понять, что цветку необходима срочная пересадка. Эти советы помогут вам сберечь любимые вазоны.
Запомните Точно не увянуто: 5 простых советов, которые помогут герани постоянно цвести
Когда пересаживать комнатное растение
Если у растения появляются темные, коричневые или желтые пятна на листьях, его необходимо срочно пересадить, говорят эксперты. Такие изменения означают, что корни начали гнить.
Если вы недавно купить цветок и поместили его в очень влагоемкую почву, то растение следует пересадить. Ведь комнатная культура любит сухую почву.
Также пересаживать растение придется, если вы неправильно подобрали горшок. Несоответствующая емкость может привести к быстрому пересыханию или переувлажнению почвы.
Специалисты рекомендуют очень аккуратно освобождать корни от земли, чтобы не травмировать их. Так вы снизите риск гибели цветка. Кроме того, следует обработать растение специальными препаратами.
Как ухаживать за цветами после пересадки
- Пересадка вызывает у растения стресс, поэтому лучше ненадолго оставить его в покое.
- Поливайте комнатной температуры с последующим поверхностным рыхлением.
- Если к листьям и стеблям прилипла почва, аккуратно снимите ее мягкой кисточкой или щеткой.
- Иногда в горшок нужно подсыпать почвенный субстрат. Так вы избежите обнажения корней.