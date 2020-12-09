Американская модель Джиджи Хадид недавно впервые стала мамой. Она наслаждается новым статусом и решила показать, как выглядела в ночь перед тем, как на свет появилась ее дочь. Также звездная мамочка поделилась фотографиями детской комнаты.

Джиджи Хадид и ее возлюбленный Зейн Малик совсем недавно стали родителями. Сейчас пара не рассекречивает имени девочки, однако 25-летняя мамочка на личной странице в инстаграме обнародует все больше фото, которые сделала во время беременности.

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Архивные фото Джиджи Хадид

В инстаграм-сторис модель решила показать детскую комнату, которую обустроила специально для маленькой принцессы. Она покрасила комнату в персиковый цвет, добавила много полок с детскими книжками, игрушек. Также на фото видна детская кроватка с красивым балдахином, пеленальный столик со всеми необходимыми вещами.

Особого уюта добавляют кресло-качалка, корзины и милая кушетка с подушечками.

Украшение детской комнаты действительно помогло мне почувствовать себя подготовленной, когда в моей голове было слишком много мыслей,

– написала Хадид.



Комната дочки Джиджи Хадид / Instagran-Stories / @gigihadid



Комната дочки Джиджи Хадид / Instagran-Stories / @gigihadid



Комната дочки Джиджи Хадид / Instagran-Stories / @gigihadid



Комната дочки Джиджи Хадид / Instagran-Stories / @gigihadid

Также Джиджи показала, как выглядела в ночь перед родами. Она сделала селфи в зеркале, демонстрируя большой беременный животик. Знаменитость мило улыбалась и с нетерпением ожидала появления дочери.