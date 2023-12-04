Я не токсик, – Зибров откровенно высказался о Яме, Потапе и Виннике
Украинский певец Павел Зибров поделился, что думает о находящихся за рубежом артистах во время полномасштабного вторжения России в Украину.
Известно, что Зибров во время большой войны находится в Украине. Артист уезжал за границу давать благотворительные концерты, однако, полностью переезжать в другую страну, он не планирует.
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Певца спросили, кого он считает самым разочарованием после начала полномасштабной войны. Он сказал, что не хочет кого-нибудь осуждать.
Я не могу их осуждать. У каждого своя нервная гамма. Люди могут ужасно болеть от этого. Ну остались там за границей Яма, Винник, Потап. Да, я не токсик, все норм. Ясно, что их молотят, перемалывают в соцсетях люди простые, и они безусловно правы,
– сказал он.
Павел отметил, что с 2014 года не ездил выступать в страну-агрессорку, хотя его часто туда приглашали. Также артист добавил, что ему нравится позиция Тамары Гвердцители, которая уехала из России после начала полномасштабного вторжения.
Мне нравится ее позиция. Она покинула Россию, сказала, что у нее мама из Одессы, и уехала себе в Грузию,
– сказал Зибров.
Певец признался, что думает о Таисии Повалии. По словам артиста, с последней певицей-предательницей давно уже не коммуницирует, хотя раньше дружили.
Мы дружили 29 лет. Я познакомился с Мариной, а Лихута познакомился с Таей. На глазах их и наша любовь. После 2014 года мы перестали видеться и общаться,
– поделился он.
Что раньше говорил Зибров о певцах-предателях
- Еще в январе артист рассказывал, что, по его мнению, нужно лишить гражданства певиц-предательниц. Ведь украинское гражданство позволяет им ездить с концертами по всему миру.
- Впоследствии Павел сказал, что до 2014 года дружил с Повалием. Однако из-за разных политических взглядов отношения между ними ухудшились. Сейчас артист отмечает, что для него нет такого человека как Повалий. Зибров пожелал предательнице "оставаться в своей России", поскольку теперь ей навсегда закрыта дорога в Украину.
- Певец утверждал, что Повалий имеет квартиру в Москве, хотя сама говорит о том, что приходится арендовать жилье. Но она также может ездить за границу, потому что все еще имеет украинский паспорт, с которым пускают куда угодно.
- Еще в начале полномасштабной войны предательница сказала, что "Россия ее защищает", поддерживала "освобождение Украины". Она даже не стесняется исполнять украинские песни перед оккупантами. В частности, на концерте "Песни русского мира" исполнила украинскую народную композицию "Ты меня обманула".