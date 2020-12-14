Австралийская певица Sia поддержала певицу FKA Twigs, которая обвинила голливудского актера в сексуальном насилии. Звезда заявила, что Шайа ЛаБаф обманом затянул ее в отношения.

Известная австралийская певица Sia прокомментировала скандал с 33-летним голливудским актером Шайей ЛаБафом. Она назвала звезду "патологическим лжецом" и рассказала о своем опыте отношений с ним. Об этом она написала на своей официальной странице в твиттере.

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Певица заявила, что Шайа ЛаБаф тоже в свое время обидел ее. Актер сказал, что холост, пытаясь затащить ее в постель обманом.

Меня тоже эмоционально оскорбил Шайа, патологический лжец, который обманом затащил меня в отношения, которые нарушают супружескую верность, утверждая, что он холостяк,

– написала Sia.

Артистка также выразила соболезнования его жертвам. Sia поддержала и певицу FKA Twigs. "Я считаю, что он очень болен, и сочувствую ему и его жертвам. Просто знай, если ты любишь себя – будь в безопасности, держись подальше", – подытожила певица.

I too have been hurt emotionally by Shia, a pathological liar, who conned me into an adulterous relationship claiming to be single. I believe he's very sick and have compassion for him AND his victims. Just know, if you love yourself- stay safe, stay away. https://t.co/2NNEj9w8b1 — sia (@Sia) December 13, 2020

Что известно о скандале с Шайей ЛаБафом

Бывшая девушка актера, певица FKA Twigs (настоящее имя Талия Барнетт), подала иск в суд на актера за сексуальное насилие. Талия утверждает, что Шайа применял физическое и эмоциональное насилие и заразил ее венерической болезнью намеренно.

Певица рассказала о неоднократных случаях избиения, призналась, что бваший возлюленный среди ночи начинал ее бить и резко душить. Шайа Лабаф требовал у Талии, чтобы та сказала, что любит его. Певица отметила, что ей было страшно жить с актером, потому что он мог ее застрелить: экс-бойфренд держал заряженное огнестрельное оружие возле кровати.