Можно есть и мясо, и сыр, и рыбу: кому не стоит соблюдать строгий пост

Великий пост – это особый период для верующих перед Христовым Воскресением. В настоящее время существуют запреты в определенной пище. Однако не всем людям следует ограничивать себя в мясных и молочных блюдах.

В этом году Великий пост начинается 27 февраля и заканчивается 15 апреля для православных и греко-католиков, а для римо-католиков проходит с 20 февраля по 9 апреля. Во время этого периода верующие ограничивают себя в пище, однако не всем можно строго поститься, пишет 24 Канал.

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Кому можно не соблюдать Великий пост

Во время Великого поста верующие подражают Иисусу Христу, который постился в пустыне в течение 40 дней. Поэтому перед Пасхой христиане должны совершить подобный подвиг, чтобы очистить свое тело и душу от грехов.

Однако не всем людям следует соблюдать строгий пост. Ведь верующим, у которых есть проблемы со здоровьем, опасно запрещать употреблять мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Кроме того, люди могут находиться в неблагоприятных условиях, когда ограничения в пище могут быть неуместны.

Постить не обязательно следующим категориям людей:

Лицам, имеющим серьезные заболевания.

Беременным женщинам и роженицам, кормящим грудью.

Детям младше 14 лет.

Пожилым людям от 60 лет.

Лицам, находящимся в дальней дороге более 8 часов.

Тем, кто тяжело и много работает.

Бездомным, которые просят милостыню.



Каким людям можно не соблюдать строгий пост / Фото Pinterest

Такие люди полностью освобождаются от строго поста. Однако по собственному желанию могут соблюдать ограничения в еде, если это позволяет их самочувствие и состояние здоровья.

Подчеркнем, что в течение Великого поста запреты на еду могут быть разными в тот или иной день. Например, в греко-католической церкви пост нужно соблюдать в понедельник, среду и пятницу. В эти дни нельзя есть мясо. Однако во вторник и четверг можно есть любую еду. Кроме того, в первый день Великого поста и Страстную пятницу верующим следует ограничиться от употребления не только мясных, но и молочных блюд.

Также следует помнить, что во время Великого поста важен не только запрет на еду, но и его духовный аспект. Поскольку пост – это еще и способ лелеять в себе самые лучшие человеческие добродетели: добро, любовь, милосердие и искренность намерений.



Великий пост 2023: кому можно не поститься / Фото Canva