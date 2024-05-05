С Пасхой всех: самая красивая подборка поздравлений в прозе, стихах и картинках

Поздравляем вас с Пасхой, дорогие украинцы. Самое главное, чего хочется пожелать, – это победы нашей стране, пусть свет поскорее одолеет тьму. Верим, что сегодняшний праздник принесет в каждый дом искренний смех и радость.

По случаю Пасхи LifeStyle 24 составил подборку лучших поздравлений в прозе, стихах и картинках. Выбирайте пожелания и отправляйте их родным.

Актуально Счастливой Пасхи, Украина: яркие поздравления в картинках с праздником

Поздравления с Пасхой в стихах

З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде великодня паска

І до віку буде з вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує ангела з небес!

– Христос воскрес!

– Воістину воскрес!

***

Явилась милість нам Господня

I оживила світ, немов в раю;

В знаменне світле свято Великодня

Вітаю щиро кожну я сім’ю.

Бажаю щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні:

– Христос воскрес!

– Воістину воскрес!

Картинки-поздравления с Пасхой / Фото "Побажайко"

***

"Христос воскрес!" – десь пролунало,

І на душі святково стало.

Ось кошики із рушниками

Несуть до церкви із пасками.

Святково свічки засвітились,

І всі частунки освятились.

"Христос воскрес" – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди й у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

***

Христос воскрес! Радійте, діти,

Біжіть у поле, у садок,

Збирайте зіллячко і квіти,

Кладіть на Божий Хрест вінок!

Нехай бринять і пахнуть квіти,

Нехай почує Божий рай,

Як на землі радіють діти

І звеселяють рідний край.

***

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх вам світань!

Картинки-поздравления с Пасхой / Фото "Открытки"

Очень красиво В предвкушении светлого праздника: оригинальные и атмосферные картинки-поздравления с Пасхой

Поздравления с Пасхой в прозе

С Пасхой! Пусть этот светлый праздничный день наполнит ваши сердца радостью, надеждой и любовью. Пусть весенняя пора приносит в каждый дом только счастье и благополучие. С наилучшими пожеланиями, (ваше имя).

***

Поздравляю с Пасхой и искренне желаю надежды в душе, счастья на сердце и большой любви в жизни. Пусть Господь дарует мир и благодать, пусть сегодняшний праздник принесет тебе безграничную радость, домашний уют и благополучие.

***

С праздником Пасхи! Христос Воскрес! Пусть дом твой всегда будет надежным островком в этой непростой жизни, пусть он будет полон добром и заботой. Пусть никогда не забудется святость Христа, и в сердцах близких людей будет царить его непоколебимая вера, мощь и сила.

Картинки-поздравления с Пасхой / Фото Amazing Ukraine

***

Поздравляем вас со светлым и радостным праздником – Пасхой. Желаем счастья и радости, веры и благополучия. Пусть чудесный праздник Пасхи принесет любовь, свет, искренность, добро, а главное – здоровье и мир в вашу семью. Христос Воскрес!

***

Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. Пусть всегда душа твоя искрится верой, помыслы – добром, а сердце – любовью.