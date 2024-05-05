С Пасхой всех: самая красивая подборка поздравлений в прозе, стихах и картинках
Поздравляем вас с Пасхой, дорогие украинцы. Самое главное, чего хочется пожелать, – это победы нашей стране, пусть свет поскорее одолеет тьму. Верим, что сегодняшний праздник принесет в каждый дом искренний смех и радость.
По случаю Пасхи LifeStyle 24 составил подборку лучших поздравлений в прозе, стихах и картинках. Выбирайте пожелания и отправляйте их родным.
Актуально Счастливой Пасхи, Украина: яркие поздравления в картинках с праздником
Поздравления с Пасхой в стихах
З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю!
Жити в радості й любові від душі бажаю!
Запашною нехай буде великодня паска
І до віку буде з вами світла Божа ласка!
Хай Божа матір вас охороняє,
А Дух Святий здоров'я посилає.
Господь дарує ангела з небес!
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!
***
Явилась милість нам Господня
I оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаю щиро кожну я сім’ю.
Бажаю щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні:
– Христос воскрес!
– Воістину воскрес!
***
"Христос воскрес!" – десь пролунало,
І на душі святково стало.
Ось кошики із рушниками
Несуть до церкви із пасками.
Святково свічки засвітились,
І всі частунки освятились.
"Христос воскрес" – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
Хай завжди й у всім щастить.
І хай вас Бог благословить!
***
Христос воскрес! Радійте, діти,
Біжіть у поле, у садок,
Збирайте зіллячко і квіти,
Кладіть на Божий Хрест вінок!
Нехай бринять і пахнуть квіти,
Нехай почує Божий рай,
Як на землі радіють діти
І звеселяють рідний край.
***
Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх вам світань!
Очень красиво В предвкушении светлого праздника: оригинальные и атмосферные картинки-поздравления с Пасхой
Поздравления с Пасхой в прозе
С Пасхой! Пусть этот светлый праздничный день наполнит ваши сердца радостью, надеждой и любовью. Пусть весенняя пора приносит в каждый дом только счастье и благополучие. С наилучшими пожеланиями, (ваше имя).
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Поздравляю с Пасхой и искренне желаю надежды в душе, счастья на сердце и большой любви в жизни. Пусть Господь дарует мир и благодать, пусть сегодняшний праздник принесет тебе безграничную радость, домашний уют и благополучие.
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С праздником Пасхи! Христос Воскрес! Пусть дом твой всегда будет надежным островком в этой непростой жизни, пусть он будет полон добром и заботой. Пусть никогда не забудется святость Христа, и в сердцах близких людей будет царить его непоколебимая вера, мощь и сила.
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Поздравляем вас со светлым и радостным праздником – Пасхой. Желаем счастья и радости, веры и благополучия. Пусть чудесный праздник Пасхи принесет любовь, свет, искренность, добро, а главное – здоровье и мир в вашу семью. Христос Воскрес!
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Христос Воскрес! Пусть яркий свет этого великого праздника озарит сегодня весь мир, подарит надежду, радость и счастье людям. Пусть всегда душа твоя искрится верой, помыслы – добром, а сердце – любовью.