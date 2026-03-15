Когда будет Пасха в 2026 году: дата празднования самого большого христианского праздника

Каждый год весной все христиане отмечают важнейший праздник – светлую Пасху или Пасху. Эта дата посвящена чуду воскресения Иисуса Христа. И хотя Пасха важна для православных и католиков одинаково, дата празднования у этих конфессий отличается.

Новоюлианский календарь расскажет, когда наступит Пасха в православной, католической и греко-католических церквях. И когда Пасху будут праздновать в Украине.

Интересно Когда будем праздновать Сретение в 2026 году: дата по новому церковному календарю

Когда Пасха в 2026 году?

Каждая конфессия определяет дату Пасхи по-своему. Разница возникает из-за различий в григорианском и юлианском календарях, а также из-за определенных принципов расчета даты праздника, что называется Пасхалией.

В частности, григорианский календарь опережает юлианский на 13 дней. Пасху празднуют в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. К тому же православные переносят праздник на неделю вперед, если он совпадает с Песахом у иудеев.

Когда Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь в сентябре 2023 года перешла на новоюлианский календарь, осталось условие – соблюдения действующей традиционной Пасхалии. Именно поэтому дата празднования неподвижных праздников с тех пор изменилась, а определение даты Пасхи – нет.



Пасха 2026: дата в Украине

Церковный календарь указывает, что в Украине в следующем году Пасху будем праздновать 12 апреля. Так будут отмечать Пасху и православные христиане, которые также придерживаются юлианского календаря в вычислениях даты Воскресения Иисуса Христа.

Зато в католических странах христиане будут праздновать Пасху раньше, 5 апреля.

Когда была Пасха в 2025 году?

Обычно украинцы празднуют Пасху не в те же даты, что и западная часть Европы. Но 2025 год стал особенным, ведь произошло редкое совпадение. Все церкви праздновали Пасху 20 апреля.

Когда была Пасха в 2024 году?

В 2024 году греко-католики и православные христиане праздновали Пасху 5 мая. Зато римо-католики и протестанты отмечали этот важный праздник 31 марта.