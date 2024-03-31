Католическая Пасха 2024 : искренние картинки-поздравления со светлым праздником

31 марта 2024, 06:30
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31 марта католики будут праздновать Пасху. В этот день верующие вспоминают воскресение Иисуса Христа и радуются за его благородный поступок.

Приготовления к празднику начинаются еще с Чистого четверга. По приметам, только в этот день можно печь куличи, красить яйца и заниматься едой для угощения. Lifestyle 24 подготовил подборку красноречивых картинок-поздравлений с чистым и светлым праздником Пасхи. Не забудьте отправить их всем родным и близким, а особенно нашим военным, потому что именно благодаря защитникам Украины мы можем с вами праздновать нынешнюю Пасху.

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Поздравления с Пасхой в картинках


Католическая Пасха 2024 / Фото с Pinterest


Поздравления с Пасхой / Фото с Pinterest


Красноречивая картинка-поздравление с Пасхой / Фото с Pinterest


Искренние поздравления с Пасхой / Фото с Pinterest


Пасха 2024 / Фото с Pinterest


Искренние поздравления с Пасхой в картинках / Фото с Pinterest


Картинка-поздравление со светлым праздником Пасхи / Фото с Pinterest

Автор: Влада Пономарьова