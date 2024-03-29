Подготовка к Пасхе – это не только уборка в доме, исповедь, а еще и составление праздничной корзины и приготовление всех продуктов для нее. В материале LifeStyle 24 рассказываем, какие продукты обязательно должны там быть.
Интересно Праздничная выпечка: кладут ли католики кулич в свою пасхальную корзину
Список продуктов для пасхальной корзины традиционный и неизменный из года в год, ведь каждый из них является символическим и имеет особое значение. Очень важно освятить их в самый важный праздник для христиан.
Обычно это продукты, от которых верующие отказывались на протяжении Великого поста. Важно помнить, что к освященной пище следует относиться с уважением, ее нельзя выбрасывать. Поэтому не стоит нести к освящению большое количество продуктов.
Что положить в корзину на Пасху
- Пасха. Она является важнейшей в праздничной корзине, ведь символизирует Христово Воскресение, победу света над тьмой, жизни над смертью. Обычно кулич выпекают в Чистый четверг или Великую субботу. Ее рецепт передают от поколения к поколению, а также любят украшать орнаментом из теста. Интересно, что католики не кладут пасху в свою корзину. Однако у каждой страны есть своя символическая пасхальная выпечка.
- Яйца. Яйца в пасхальной корзине символизирует солнце, возрождение и новую жизнь. По традициям, яйца также следует украшать: делать писанки, крашанки, дряпанки, или использовать другие техники. Каждый орнамент означает отдельный регион Украины, имеющий свою символику и значение.
- Мясо. Мясные продукты к празднику принято готовить заранее и самостоятельно. Это может быть колбаса, буженина, сало. По мнению верующих, они символизируют жертвенного ягненка, которое велел заколоть отец по случаю возвращения блудного сына. Важно, чтобы мясные продукты были без крови.
- Молочные продукты. В пасхальную корзину не забудьте положить сыр и масло, которые являются символом божьей любви. Найдется место и для творожной паски, которую можно приготовить собственноручно.
- Хрен. Хрен является символом крепкого здоровья и силы духа.
- Соль. Этот продукт символизирует достаток и здоровье. А еще является связью между Богом и людьми.
Что положить в корзину на Пасху / Инфографика 24 Канала
Обратите внимание, что к освящению не стоит нести фрукты, алкогольные напитки, материальные ценности. В корзине должно быть только то, что вы будете пробовать вместе со всей семьей после праздничной службы.