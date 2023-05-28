Пасха в 2024 году: когда будут праздновать православные и греко-католики

Пасха знаменует огромное событие Воскресения Исуса Христа из мертвых. Оно произошло на третий день после распятия на кресте. Отразится ли новый церковный календарь на праздновании Пасхи в 2024 году – читайте дальше.

Пасха – праздник надежды, веры и воскресения, символизирующий победу жизни над смертью. Христиане посещают пасхальную службу, где поют песни, слушают проповеди и отмечают воскресение Христа. Будут ли какие-либо изменения в праздновании Пасхи в 2024 году согласно новому церковному календарю – расскажет 24 Канал.

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Когда Пасха в 2024 году

Православная Церковь Украины с первого сентября перейдет на новый календарь, предусматривающий некоторые изменения в датах праздников. Впрочем, на Пасху эти изменения никак не повлияют, потому что его дата высчитывается другим способом. А именно – по соответствию солнечного и лунного календарей. Специалисты принимают во внимание вращение Земли вокруг Солнца и вращение Луны вокруг Земли.

Воскресение Христово принято отмечать в первое воскресенье после весенней полной луны. Это первый полнолуние, которое наступает после дня весеннего равноденствия, которое отмечают 21 марта. Также Пасха не может праздноваться быстрее, чем еврейский Песах, так что если такая ситуация, то дата переносится на неделю позже.

Стоит отметить, что католики будут праздновать Пасху в 2024 году. 31 марта, а православные – 5 мая.

История и традиции праздника

История Пасхи ведет начало в библейских событиях, связанных со смертью и воскресением Иисуса Христа. По христианскому учению, Иисуса Христа распяли на кресте и замучили до смерти, но на третий день Он воскрес из мертвых.

По Евангелию, после смерти Иисуса Его тело положили в замурованную гробовую пещеру. Однако, на третий день, который называется "Пасха", Иисус воскрес из мертвых. Это событие свидетельствует о победе жизни над смертью и символизирует путь спасения всех верующих.

Ранние христиане праздновали Пасху уже в первые века после смерти и воскресения Иисуса. Праздник был связан с еврейским праздником в Песах, которым отмечали освобождение еврейского народа от рабства в Египте. Иисус был заключен в гробницу в пасхальное время, и Его воскресение стало символом нового духовного освобождения.



Пасхальные атрибуты / Фото VlasnaSprava.ua

Со временем Пасха стала основным праздником христианского календаря и получила свои особые традиции. Одним из них стал обряд освящение пасхи (особого хлеба) и пасхальных яиц (окрашенных яиц). Пасха символизирует хлеб Иисуса Христа, который он раздал своим ученикам, а пасхальные яйца – новая жизнь, возникающая из Его воскресения. Другими традициями Пасхи являются посещение церковных служб, песни и взаимный обмен пасхами и пасхальными яйцами.