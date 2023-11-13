Что делать, если озимый чеснок пророс до холодов: советы, которые помогут сохранить урожай

Озимый чеснок лучше сажать осенью, а урожай собрать уже после зимы. Однако иногда теплая погода держится настолько долго, что он успевает прорасти.

Чеснок – это растение, которое не боится холода. Однако, если он прорастет осенью раньше времени, то может не выдержать морозов. Тогда его верхние проростки погибнут.

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Почему озимый чеснок взошел осенью

Основная причина – долговременная теплая погода осенью. К примеру, как в этом году. Посаженный под зиму чеснок должен успеть укорениться еще до наступления постоянных морозов. А из-за плюсовой температуры культура успевает еще и прорасти.

Что делать, если сошел озимый чеснок

Для того чтобы избежать подобной ситуации, в дальнейшем учитывайте долгосрочный прогноз погоды.

Следует отметить, что если всходы чеснока не превышают 10 сантиметров в высоту, то ситуация не считается критической. Их можно смело укрывать снова. Если часть луковицы погибнет, то весной на это место можно высадить яровой чеснок.

Впрочем, если чеснок все же сошел, превысив норму, то это легко исправимо.

Как исправить ситуацию

Замульчите культуру сеном, соломой, листьями, лапником или даже срезанными подсохшими растениями из цветника. Для лучшего эффекта сделайте слой мульчи толщиной 10-15 сантиметров. Кроме того, не забудьте создать дополнительный слой защиты для культуры. Это следует делать, когда выпадет снег.

Если мульча легкая, то защитить ее от ветра можно с помощью пленки, спанбонда или картона. Главное – прижмите ее по краям к земле. Для этого можно использовать доски.