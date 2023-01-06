Отмыть можно все: как отстирать разные соусы из ткани после праздников

Новый год, Сочельник и Рождество сопровождаются вкусными столами, которые после празднования не всегда остаются чистыми. Читайте, как избавиться от пятен от различных соусов из скатерти и одежды быстро и эффективно.

24 Канал выяснил, что самые распространенные загрязнения от соусов можно отстирать с помощью простых домашних средств.

Читайте также Идеальная поверхность: как легко почистить индукционную плиту от жира и гари после праздников.

Как отстирать кетчуп с ткани

В первую очередь, с места загрязнения нужно убрать как можно больше остатков кетчупа – это облегчит его отпирание в дальнейшем.

Пропустите холодную воду через обратную часть одежды, где есть пятно. Сделать это нужно как можно скорее после ее появления и продолжать это делать примерно 10 – 15 минут, пока вода не станет прозрачной. Это заставит пятно выйти через ткань. Не лейте воду из лицевой части ткани, где есть загрязнение – так кетчуп еще сильнее может въесть в скатерть или одежду.

Как отстирать пятна от соусов / Фото Unsplash

После этого вотрите в остатки пятна моющее средство, гель или стиральный порошок и оставьте на 10 минут. Тщательно прополощите вещь или бросьте ее стираться в машинке.

Как отстирать майонез

Майонез имеет большой процент жира, поэтому бороться с ним нужно похоже, как и с жирными пятнами. Сначала уберите остатки майонеза из вашей вещи, чтобы жир не распространялся по ткани еще больше.

После этого свежее пятно можно смазать зубной пастой – оставьте место загрязнения на пол часа, а затем прополощите в воде с хозяйственным мылом.

Как отстирать пятна от соусов / Фото Unsplash

Также для борьбы с майонезными пятнами подойдет сочетание соли и нашатырного спирта – размешайте 1 чайную ложку соли и 1 чайную ложку нашатыря в половине стакана воды. Раствор нанесите на пятно и оставьте на 15 минут. После этого прополощите в холодной воде и постирайте в машинке.

Как отстирать соевый соус

Столовая соль может убрать загрязнение от соевого соуса, впитав в себя масла и жир. Чтобы воспользоваться таким методом очистки, достаточно насыпать соль на пятно так, чтобы оно полностью покрывало ее и оставить на 2 – 3 часа. После этого вещь надо постирать вручную или забросить в стиралку.

Как отстирать пятна от соусов / Фото Unsplash

Также от соевых пятен может быть полезен обычный пищевой уксус. Именно это средство является одним из наиболее действенных против подобных загрязнений.

Разведите в миске теплой воды немного стирального порошка и 2 столовых ложки 9-процентного уксуса. Положите загрязненный предмет в раствор и оставьте на несколько часов. После этого прополощите одежду и постирайте ее в машинке.