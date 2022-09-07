Как отстирать пятна от ручки с ткани без лишних затрат: простые лайфхаки

Учебный год уже начался, поэтому пора готовиться к тому, что ваш ребенок может принести домой школьную форму, вымазанную в чернилах от ручки. Но не стоит переживать – постирать такие пятна можно легко и дешево – с помощью домашних средств, которые всегда есть на кухне.

24 канал выяснил, что может вывести пятна от ручки и как сэкономить на специализированных средствах.

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Не стирайте одежду сразу

Чтобы не испортить вещь, на которой остались следы от ручки, не стоит бросать ее сразу в машинку – так чернила только въедятся в ткань и могут остаться там навсегда.

Сначала нужно применять точечное вымывание с помощью подручных средств, и только когда пятно исчезнет– стирать одежду.

Как отчистить пятно от ручки / Фото Unsplash

Промокните пятно

Если пятно от разлитых чернил свежее и еще не успело высохнуть, возьмите полотенце или салфетку и положите на место загрязнения. Часть чернил перейдет на ткань или бумагу, а на месте пятна будет меньше проблемной жидкости, которая может въесться.

Спирт

Чтобы вывести стойкое пятно от чернил, задействуйте нашатырный или другой спирт. Он хорошо справляется с пятнами, но может повредить ткань, поэтому обязательно проверьте его действие на внутренних швах. Если спирт не изменил ткань загрязненной вещи, можно приступать к очищению.

Используйте бумажное полотенце или чистую ткань, чтобы промокнуть спирт на пятно. Это разбавит пятно и облегчит его удаление во время стирки.

Как отчистить пятно от ручки / Фото Unsplash

Продолжайте этот процесс, пока не останется чернил для удаления. Полностью промойте загрязненный участок от спирта; может потребоваться многократное полоскание.

Если вы пытаетесь удалить чернила от шариковой ручки, после использования спирта нанесите на это место обычный жидкий стиральный порошок и оставьте их на 3-5 минут.

Если пятно исчезло, постирайте одежду в обычном цикле в самой горячей воде, безопасной для ткани.

Жидкость для снятия лака

Ацетон или жидкость для снятия лака поможет справиться с пятном от чернил.

Для начала проверьте её на внутреннем шве или скрытой части одежды. Если все хорошо, переходите к следующему шагу.

Протрите ткань жидкостью для снятия лака так же, как указано в инструкции по спирту. Переместите загрязненный участок на чистую сухую часть полотенца, когда чернила будут удалены.

После завершения полностью смойте жидкость для снятия лака с ткани и постирайте одежду, как рекомендуется на этикетке.

Как отчистить пятно от ручки / Фото Unsplash

Лак для волос

В большинстве лаков для фиксации волос есть спирт, который может растворить чернила и вывести пятно из ткани.

Подложите чистое сухое полотенце под ткань, где есть пятно.

Тщательно сбрызните пятно лаком для волос и промокните другим чистым полотенцем, пока не исчезнет пятно.

Стирайте одежду в обычном режиме в машинке или вручную.

Как отчистить пятно от ручки / Фото Unsplash

Молоко

Как ни странно, молоко также может стать хорошим пятновыводителем для чернил. При этом такой способ будет самым долгим – молоко нужно оставить на пятне на ночь.

Наполните неглубокую миску или другую емкость достаточным количеством молока, чтобы покрыть чернильное пятно, когда ткань погружена в жидкость.

Дайте одежде замочиться в молоке на ночь.

На следующий день выньте одежду из молока и постирайте одежду.

Как отчистить пятно от ручки / Фото Unsplash