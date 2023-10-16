Как отмыть чашки от чайного налета: 5 домашних средств, которые есть у каждого
После питья чая на чашках можно заметить коричневый налет. Особенно он виден на светлой посуде. Иногда такие остатки не выходит отмыть обычной губкой.
Чашки можно почистить как химическими, так и народными. Но поскольку не хочется тратить деньги на магазинную химию, можно попробовать домашние средства. 24 Канал собрал несколько наиболее эффективных.
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Чем отмыть налет от чая: народные средства
Справиться с чайным налетом поможет лимонная кислота или сок лимона. Положите в посуду 1-2 чайные ложки кислоты или налейте сок из половины лимона. Трите этим средством по стенкам чашки. Пусть так стоит 5-10 минут. Затем промойте теплой водой.
Лимонная кислота / Фото Shutterstock
Пищевая сода – это универсальное средство на кухне от многих пятен. Ее используют как самостоятельно, так и в сочетании с водой. Лучше разбавить 1 столовую ложку соды в воде и размешать. Такую пасту наносят на проблемные места и чистят, пока чашки не будут блестеть.
Едва ли не у каждого дома есть уксус, который служит помощником для хозяек. Здесь он также пригодится. Надо смочить тряпку или губку в растворе и чистить посуду. Чтобы запаха не осталось, нужно промыть горячей водой.
- Можно использовать зубную пасту. Она борется даже со старыми пятнами. Просто мажьте места с налетом средством и чистьте, пока не увидите результат.
- Агрессивным, но действенным средством в удалении налета является соль. Но здесь следует быть осторожным и лучше не использовать его в чистом виде. Разбавьте соль с водой в одинаковых пропорциях и залейте чашки. Оставьте на 2 часа. Тогда можете отмывать.