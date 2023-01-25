Отмоется за момент: как отчистить воск из тканей и ковров

Обстрелы российских оккупантов заставляют многих украинцев сидеть без света и пользоваться свечами. Но не всегда можно проконтролировать, как они горят – воск из них может попасть на скатерть, одежду или ковры. Как легко от него избавиться – читайте в материале.

Несколько простых методов помогут справиться с каплями воска на разных ворсистых поверхностях. 24 Канал.

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Как удалить воск из одежды

Если свеча ненароком накрапала вам на рубашку или брюки, не стоит паниковать и готовиться выбрасывать вещь – забрать от воска пятно можно с помощью холода.

Чтобы воск или парафин был твердым и легко отчистился от ткани, положите вашу загрязненную одежду в пакет и оставьте в морозилке на 2 часа. После этого достаньте вашу одежду и заберите воск с помощью ногтя или столового ножа.

Как отмыть воск из ткани / Фото Unsplash

Как удалить воск из большой вещи

Если попавший воск на негабаритную вещь, которую нельзя поместить в морозильную камеру, можно воспользоваться теплом от правки – скатерти, кресла и диваны можно почистить следующим образом:

Уложите вещь так, чтобы загрязненная сторона была сверху;

Если это одежда – положите на загрязнение с обеих сторон бумажные полотенца; если это мебель – положите на капли воска бумажные полотенца сверху в большем количестве;

Включите утюг и прогладьте место загрязнения примерно 5 секунд;

Передвиньте бумажные полотенца сухими краями на пятно или возьмите новые и повторяйте процедуру, пока воск полностью не взойдет;

Выстирайте одежду в машинке, мебель протрите влажной тряпкой.

Как отмыть воск из ткани / Фото Unsplash

Как забрать воск с ковра

Как и мебель, ковер можно очистить с помощью утюга – однако следует быть внимательными и соблюдать правила – они помогут сохранить нормальный вид вашего ковра.

Чтобы забрать воск:

Положите на восковое пятно 4 бумажных полотенца;

Поставьте утюг на самую низкую температуру и прогладьте место загрязнения.

Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить ковер – обратите внимание, что утюг не должен касаться ворса на ковре, чтобы не деформировать его.

Как отмыть воск из ткани / Фото Unsplash