Отмоется за момент: как отчистить воск из тканей и ковров
Обстрелы российских оккупантов заставляют многих украинцев сидеть без света и пользоваться свечами. Но не всегда можно проконтролировать, как они горят – воск из них может попасть на скатерть, одежду или ковры. Как легко от него избавиться – читайте в материале.
Несколько простых методов помогут справиться с каплями воска на разных ворсистых поверхностях. 24 Канал.
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Как удалить воск из одежды
Если свеча ненароком накрапала вам на рубашку или брюки, не стоит паниковать и готовиться выбрасывать вещь – забрать от воска пятно можно с помощью холода.
Чтобы воск или парафин был твердым и легко отчистился от ткани, положите вашу загрязненную одежду в пакет и оставьте в морозилке на 2 часа. После этого достаньте вашу одежду и заберите воск с помощью ногтя или столового ножа.
Как отмыть воск из ткани / Фото Unsplash
Как удалить воск из большой вещи
Если попавший воск на негабаритную вещь, которую нельзя поместить в морозильную камеру, можно воспользоваться теплом от правки – скатерти, кресла и диваны можно почистить следующим образом:
- Уложите вещь так, чтобы загрязненная сторона была сверху;
- Если это одежда – положите на загрязнение с обеих сторон бумажные полотенца; если это мебель – положите на капли воска бумажные полотенца сверху в большем количестве;
- Включите утюг и прогладьте место загрязнения примерно 5 секунд;
- Передвиньте бумажные полотенца сухими краями на пятно или возьмите новые и повторяйте процедуру, пока воск полностью не взойдет;
- Выстирайте одежду в машинке, мебель протрите влажной тряпкой.
Как отмыть воск из ткани / Фото Unsplash
Как забрать воск с ковра
Как и мебель, ковер можно очистить с помощью утюга – однако следует быть внимательными и соблюдать правила – они помогут сохранить нормальный вид вашего ковра.
Чтобы забрать воск:
- Положите на восковое пятно 4 бумажных полотенца;
- Поставьте утюг на самую низкую температуру и прогладьте место загрязнения.
- Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить ковер – обратите внимание, что утюг не должен касаться ворса на ковре, чтобы не деформировать его.
Как отмыть воск из ткани / Фото Unsplash