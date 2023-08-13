Как отмыть скотч от стекла: 7 лучших вариантов

Многие украинцы, чтобы минимизировать попадание стекла в помещение от взрыва, заклеивали свои окна скотчем. Снимать скотч еще рано, впрочем, если вам надо забрать остатки скотча из окна – рассказываем вам, как это сделать.

После сдирания, скотч оставляет на окне следы от клея, а это выглядит не совсем аккуратно и эстетично, поэтому многие хозяйки хотят отмыть скотч от стекла, пишет 24 Канал.

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Если не убрать своевременно место от клея, со временем туда будет прилипать пыль и другая грязь, и это будет очень заметно невооруженным глазом. Рассказываем вам о нескольких действенных методах, которыми вы можете воспользоваться

Как отмыть скотч от стекла

Содовый раствор

Растворите в стакане воды 4 столовых ложки соды. Смочите в растворе губку и протрите остатки скотча на стекле. После удаления следов клея протрите стекло обычной водой.

Резинка

Резинка может эффектно удалить остатки скотча из стекла, но знайте, что на это придется потратить больше времени и усилий.

Растительное масло

Смочите в масле ватный диск и протрите стекло. Оставьте стекло в масле на 15 минут и протрите губкой. Затем смойте масло средством для мытья посуды.

Растворитель

Смочите губку в ацетоне или бензине и протрите следы от клея. Затем снова протрите место от скотча водой.

Нашатырный спирт

Смочите губку в неразбавленном спирте и потрите остатки клея от скотча. Делайте это в перчатках и с открытыми окнами, потому что запах нашатырного спирта очень резкий.

Спирт

Этиловый спирт

Этиловый спирт также поможет очистить стекло. Разбавьте спирт с небольшим количеством воды, смочите раствор вату и протрите загрязненный участок на стекле.

Зубная паста

Нанесите зубную пасту на стекло на 10-15 минут, затем смойте обычной мыльной водой. Это средство хорошо тем, что помогает убрать не только клей, но и остатки скотча.