Не делайте так: 5 основных ошибок при хранении картофеля, которые допускают огородники

Иногда кажется, что делаешь все правильно: собрал картофель, просушил и поставил в подвал на хранение. А потом смотришь, и половина урожая испорчена.

Если это произошло, вероятно, вы допустили какую-то ошибку при хранении урожая. И часто это совсем простые и очевидные вещи, на которые просто не обратил вовремя внимание. Какие ошибки совершают огородники во время хранения картофеля – расскажет 24 Канал.

Вы такого не знали Сколько времени можно хранить огурцы в подвале, чтобы они были свежими

Типичные ошибки при хранении картофеля

Некоторые овощеводы считают, что картофель не стоит перебирать, потому что таким образом повреждаются плоды. Но делать это просто необходимо, потому что больные картофелины будут заражать все другие. Их нужно непременно избавиться. Признаком гнили будет неприятный запах и мушки.



Гнилые картофелины / Фото Agrarii.com

Преимущественно урожай картофеля хранят в амбаре или в подвале. Но у кого нет таких помещений, ставят плоды в лоджию или на балкон. И здесь есть некоторые особенности, которые нужно учесть.

Балкон или лоджию нужно подготовить к хранению картофелины, потому что там бывают перепады температуры, из-за чего урожай портится. Поэтому плоды нужны положить в деревянные ящики. Можно туда засыпать сухие опилки.



Картофель в ящиках / Фото Klioma-service.in.ua

Картошку не следует держать вместе с другими овощами. Исключение – это свёкла, можно объединить их в одной емкости. Это не только экономит место: свекла хорошо поглощает влагу, чем убережет картофелины от гниения. Ни в коем случае не храните картофель вместе с яблоками, потому что они выделяют газ – этилен, ускоряющий созревание других плодов.

Обратите внимание, что плоды с красными пятнышками, выбоинами, повреждениями не подлежат хранению. Вы просто потеряете время и место. Держать долго можно только качественные и здоровые картофелины.

Специалисты советуют не ставить на хранение ранние сорта картофеля. Несмотря на то, что они вкусные и люди их любят, такие плоды долго не хранят, максимум до ноября. После этого они будут прорастать. Потому их нужно съесть до конца осени.