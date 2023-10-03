Также важно, чтобы огурцы на хранение были сухими и неповрежденными. Потому что из-за влаги они могут гнить. Есть несколько способов, как это сделать. 24 Канал знает больше.

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Можно ли хранить огурцы в холодильнике

Для того чтобы огурцы хранились длительное время, нужно помнить об одном моменте, это правильная температура. Она не должна быть больше +15 и не ниже нуля. В таких условиях овощи можно держать в холодильнике, амбаре, подвале, на балконе.

Если держите плоды в холодильнике, старайтесь поставить их подальше от морозилки. Потому что они не переносят температуры, меньше нуля. В холодильнике они могут стоять неделю-полторы. Можно поставить их в пакет, а сверху прикрыть мокрой марлей. Так, они протянут где-то 2-3 недели.

В то же время не ставьте огурцы возле бананов, яблок, персиков, груш, поскольку они выделяют газ – этилен, ускоряющий созревание.

Можно ли хранить огурцы в подвале

Огурчики могут хорошо стоять и в подвале или амбаре. Только на такое хранение отбирают овощи с твердой шкуркой и без повреждений. Их кладут в ящики или на стеллажи. Дольше будут стоять огурцы в глиняной емкости, пересыпанные сухими опилками или песком.

Есть еще один интересный способ, о котором вы даже не догадывались. Их можно удерживать в банках, но без консервирования. Просто вымойте плоды под кипятком и хорошо высушите. На дно сухой банки можно поставить порезанный хрен. Положите туда огурцы, закройте и отнесите в подвал или амбар. Сохраняться в таком виде могут до 2 месяцев.



Огурцы в ящиках / Фото "Фермер"

Могут ли огурцы храниться в комнате

Можно держать плоды при комнатной температуре. Но тогда они будут свежими недолго – всего несколько дней. Ставим огурчики в ящик с дерева или картонную коробку. В то же время температура в помещении должна быть не больше +15, а влажность – до 90%. Если же температура ниже +10, то овощи будут стоять до 10 дней.

Это неожиданный вариант, но огурцы будут лучше храниться, если их обмазать яичным белком. Это создаст пленку, которая не будет пропускать воздух. Перед тем овощи следует промыть и просушить. Затем смазываем белком и за хвостики вешаем в темном прохладном помещении. Простоят в таком состоянии где-то 2 месяца.