24 канал выяснил, какие действия могут уничтожить здоровье растений и ухудшить их внешний вид.

Как ухаживать за комнатными растениями зимой, чтобы они не погибли

Неправильный свет

Когда вы покупаете новое домашнее растение, обычно на горшке или на этикетке указано освещение, которое идеально подойдет для цветка. Важно всегда обращать внимание, насколько необходимо вашему новому зеленому питомцу солнечный свет.

Если поставить светолюбивое растение в тень, оно не только будет плохо расти, но и может заболеть недостатком витамина D. То же самое может произойти с растениями, которые любят тень или косвенные солнечные лучи – если такие цветки поставить на подоконник под прямыми солнечными лучами, они могут засохнуть или быстро потерять цветение.

Ошибки в уходе за растениями / Фото Unsplash

Сквозняки – опасность для растений

Как и люди, комнатные растения могут легко заболеть от прохладного сквозняка из окна или двери. Не любят растения и кондиционеры – контрастный холодный воздух может губительно повлиять на листья и стебли, что приведет к болезни и возможной гибели растения.

Обратите внимание! Чем тоньше листья у растения, тем тяжелее она переносит любые сквозняки – как холодные, так и горячие. Поэтому не стоит ставить зеленых питомцев там, где активно циркулирует воздух.

Регулярное изменение местоположения

В природе растения всегда укореняются на одном месте и проводят там всю свою жизнь. Для комнатных растений, хотя они и в горшке, тоже нужны эти традиции.

Не переставляйте часто комнатных питомцев – это может вызвать стресс у растения. Чтобы адаптироваться к новым условиям, растение может потерять много листьев и цветков.

Ошибки в уходе за растениями / Фото Unsplash

Слишком частая пересадка

Часто хочется изменить настроенность вашего растительного уголка и усадить зеленых любимцев в новые, красивые горшки. Но делать это не стоит очень часто, а только тогда, когда растение к этому готово, или вырастает из горшка.

Важно менять не размер горшка, а его диаметр, который должен быть удобен для корней растения. В худшем случае большой горшок может повлечь застой влаги в земле и загнивание корней.

Ошибки в уходе за растениями / Фото Unsplash