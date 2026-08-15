Украинцы всегда с особым почтением относились к этому дню, ведь каждый подобный праздник имел свои уникальные обычаи, символы и приметы. Все обряды Орехового Спаса тесно связаны с благодарностью за плоды земли и завершением полевых работ.
Что освящают в церкви на Ореховый Спас
В этот день верующие несут в храм праздничную корзину, чтобы поблагодарить за новый урожай. Главным символом праздника являются свежесобранные лесные и грецкие орехи. Также обязательно освящают свежеиспеченный хлеб из муки нового урожая, ведь у праздника есть и второе народное название – Хлебный Спас. Кроме того, в корзину кладут воду, колоски пшеницы, зерно, фрукты, мед и выпеченные сдобные пироги.
Традиции Орехового Спаса / Freepik
Главные традиции и обычаи этого дня
Одной из главных традиций была выпечка первого хлеба из нового зерна, которым обязательно угощали каждого члена семьи и соседей. Считалось большим грехом уронить хотя бы крошку этого хлеба на пол.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
После посещения церкви люди устраивали семейные обеды, где на столе обязательно присутствовали блюда с орехами и свежей выпечкой.
Народные приметы на Ореховый Спас
Издавна по событиям и погоде в этот день наши предки пытались предсказать, какой будет предстоящая осень и зима:
- если на Ореховый Спас собрали богатый урожай орехов – в следующем году будет много хлеба;
- наступить на хлебные крошки в этот день – к большим финансовым трудностям в семье;
- если журавли уже улетают в теплые края – на Покров (1 октября) ждите первых морозов;
- хорошая и солнечная погода 16 августа предвещает короткую зимнюю непогоду и раннюю весну.
У украинцев было немало различных традиций, суеверий и примет, связанных со спасовскими праздниками, о которых вы, возможно, не знали.