Вместе с ученой, авторкой блога по этнографии Анастасией Кривенко, наша редакция выясняла, какие уникальные ритуалы Спасовского цикла украинцы почти забыли. Ранее мы уже рассказывали, почему представление о "трех Спасах" является смешением с российскими традициями и почему в украинской традиции на самом деле существовал только один главный Спас.

За религиозными названиями и датами скрывается огромный пласт народных обычаев. В них переплелись религия, хозяйственная и любовная магия, а также мощные обереги от бедствий.

Маковия: магия оберегов, мак-"видюк" и противодействие нечисти

Главным атрибутом праздника всегда были "маковийчики" – специальные букеты из полевых цветов, целебных трав и обязательно мака, обвязанные именно красной нитью. Наши предки хранили их на чердаке годами. Они верили, что такое растение, воткнутое за дверь, защищает дом от града, бури и ведьм.

Освященным маком осыпали двор со словами: "Тогда ведьма приступит, как этот мак соберет" (верили, что нечисть не сможет до пения петухов собрать все семена). Особенно действенным считался мак-самосей ("видюк") – им могли осыпать могилы умерших (особенно самоубийц), чтобы те не выходили из могил и не беспокоили живых,

– говорит этнологиня.



Мак служил оберегом в украинских домах / Фото Freepik

Также Маковия называли "малым водосвятием". В этот день освящали колодцы и источники, а больные лихорадкой купались в реках еще до восхода солнца, чтобы исцелиться. На Буковине же освященные букеты даже опускали в колодцы, украшая их цветами.

По народным приметам Первый Спас считался проводами лета. Говорили: "Первый Спас – первый посев озимых", "С Первого Спаса – холодные росы". В народе считалось, что к Маковию ласточки и аисты готовились улететь в теплые края.

Спас: поминальное угощение и обрядовые хлебцы

На Спас в церковь традиционно несли первые плоды (яблоки, груши), мед, а также калачи из нового урожая или пучки колосьев. После службы освященными лакомствами обязательно угощали детей и нуждающихся.

Затем люди отправлялись на кладбище, оставляли на могилах освященные фрукты и выпечку и устраивали поминальный пир. Это была своеобразная благодарность предкам за урожай и просьба о помощи в следующем году. Особой была и праздничная выпечка в этот день:

спасовские хлебцы – две соединенные паляницы, которые выпекали на пару, клали в углу и ели во время праздничного застолья;

спасовские кресты – специальное обрядовое печенье, которое готовили в Винницкой области.



Спасовская выпечка / фото из открытых источников

Зерно из обмолоченного и освященного на Спас снопа впоследствии обязательно использовали для первого посева озимых.

Успение Богородицы: завершение полевых работ и начало свадеб

Праздник Успения Пресвятой Богородицы завершал не только пост – Спасовку, но и весь летний сельскохозяйственный сезон. К этому времени хозяева старались полностью закончить все работы в поле и саду.

В садах собирали урожай, а в церковь несли колосья, чтобы Богородица благословила труд. Также начинался посев озимых, что нашло отражение в поговорке: "Первая Пречистая рожью засевает…",

– рассказывает Кривенко.

Поскольку тяжелый физический труд подходил к концу, в селах начинался сезон сватовства и подготовки к свадьбам. В народе даже говорили: "Как придет Пречистая, принесет нечистая сватов". Помимо сватовства, в день Успения во многих селах отмечались храмовые праздники с совместными трапезами, а сами обряды отличались от села к селу. Например, существовали и такие уникальные местные традиции:

"Ожерелье для Богородицы" на Львовщине: из теста вырезали нечетное количество цветов и крестик, нанизывали их на нитку. Освященные "бусинки" дети сначала носили на шее как украшение, а потом съедали.

Лемковское богатство: в этот день в церкви освящали чрезвычайно большое количество растений – не только цветки, но и овощи: морковь, лук, чеснок, подсолнечник и даже турецкое просо.

Современный взгляд: древние украинские традиции благодарности

Сегодня у нас не всегда есть собственные огороды или поля, но смысл этих праздников остается удивительно актуальным. Традиция делиться первыми плодами, выпекать хлеб и обязательно угощать детей и нуждающихся – это не что иное, как древняя украинская практика благодарности и осознанности.

Наши предки умели остановиться, радовались результатам своего труда и благодарили за благополучие. В современных реалиях мы можем легко адаптировать эти ритуалы: купить яблок или меда, угостить близких, передать подарки военным, которые дают нам возможность отмечать эти праздники, и вспомнить добрым словом тех, кто ушел в мир иной.

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